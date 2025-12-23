El SEPEIS del Ayuntamiento de Palencia recibe el distintivo honorífico de participación en los dispositivos de emergencia y seguridad por la DANA

El Ayuntamiento de Palencia ha recibido oficialmente el distintivo honorífico de participación en los dispositivos de emergencia y seguridad por la DANA 2024, concedido por el Ministerio del Interior, en reconocimiento a la actuación desarrollada por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS).

Este distintivo, otorgado al amparo de la Orden INT/1492/2025, de 17 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado, reconoce la participación y el trabajo realizado por los bomberos municipales en los dispositivos de emergencia activados con motivo de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024.

Desde el Ayuntamiento de Palencia se quiere trasladar un agradecimiento expreso a todos los integrantes del SEPEIS que participaron directamente en los operativos desplegados en las zonas afectadas, así como reconocer también la labor de quienes, sin desplazarse, contribuyeron de forma decisiva desde Palencia, la coordinación operativa, la planificación y el apoyo logístico necesario.

La respuesta ante una emergencia de esta magnitud es siempre el resultado de un trabajo colectivo y coordinado, en el que cada función desempeñada resulta imprescindible. Este distintivo honorífico supone, por tanto, un reconocimiento al compromiso, la profesionalidad y la vocación de servicio público del SEPEIS del Ayuntamiento de Palencia.