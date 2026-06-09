Seis investigados por robar en tres localidades de la Montaña Palentina

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Op. PANIFANDA, ha investigado a seis personas como supuestas autoras de cuatro robos con fuerza en las cosas, uno de ellos en grado de tentativa, en las localidades de Camesa, Aguilar de Campoo y Villabermudo. Todo comenzó cuando en la localidad de Camesa, accedieron al interior de un comercio en dos días diferentes, sustrayendo un total de 610 €.

Días más tarde, se adentraron en un colegio de la localidad de Aguilar de Campoo, extrayendo un teléfono móvil y una Tablet. Finalmente, pasados ya varios meses, acudieron a la instalación fotovoltaica de Villabermudo, no llevándose nada de su recinto pero dejando numerosos daños en la misma. Tras poner todos los hechos anteriores en conocimiento de la Guardia Civil, se inició una investigación que dio con la identificación de seis personas como presuntas autoras de los delitos anteriormente mencionados