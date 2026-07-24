La Policía Nacional detiene al presunto autor de amenazar por una red social a la alcaldesa de Palencia

Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Palencia han procedido a la detención del presunto autor de las amenazas de muerte e injurias realizadas contra la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés Prieto. El 14 de junio del año en curso, la alcaldesa publicó un reel en su cuenta de una red social con motivo de la celebración del “Palencia Sonora” en la capital. Unos días después, como comentario a ese publicación, el presunto autor, un joven de 26 años residente en esta capital, escribió en la misma red social amenazas de muerte e insultos contra la alcaldesa. Tras presentar la víctima la pertinente denuncia, la Brigada Provincial de Información de Palencia, en colaboración con la Comisaría General de Información, llegaron a la plena identificación del presunto autor, el cual fue puesto en libertad tras prestar declaración en sede policial en presencia de su abogado. El atestado ha sido remitido al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza Número UNO de Palencia, en funciones de guardia.

Precaución sobre el uso de las redes sociales

La Policía Nacional quiere prevenir a la población sobre el uso inadecuado de las redes sociales, para que las mismas se utilicen de una forma responsable y basada en el respeto a los demás, puesto que un mal uso de éstas, podría conducir a la comisión de un delito por parte de algunos usuarios