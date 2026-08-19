El recinto ferial acogerá este San Antolín 34 atracciones y 25 casetas

Los feriantes volverán a instalar sus atracciones en San Antolín, entre los días 27 de agosto y 4 de septiembre, con precios especiales en los Días del Niño. El recinto ferial, que se podrá disfrutar en horario de 17:30 a 01:30 h, víspera de festivos con cierre a las 03:00 h, albergará un total de 59 puestos de los que 25 serán casetas y 34 atracciones.

Concretamente, en las 25 casetas habrá 15 puestos de alimentación (hamburguesas, algodón dulce, vino dulce o churrerías) y otras diez serán de juegos, entre los que se encuentran los bingos y tómbolas, las carreras de camellos o los dardos. Respecto a las atracciones, diez de ellas serán para adultos y el resto -24- irán destinadas al público infantil que harán las delicias de los más pequeños de la casa a través de hinchables, coches de choque, scalextric o el tren de la bruja. Por su parte, entre las diez de mayores estarán el Super Ratón o los toros mecánicos, así como una novedad llamada Impact.

Asimismo, cabe señalar que los días 27 de agosto y 4 de septiembre, Días del Niño, en horario de 17:30 a 19:30 horas, el ferial se convertirá en un espacio sin ruido para que puedan disfrutarlo las personas con hipersensibilidad auditiva.

Todo ello, en un espacio donde los días 29, 30 y 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre, en horario de 23:00 a 1:00 horas, se establecerá un dispositivo itinerante formado por dos profesionales especializados en igualdad y violencia machista, que recorrerán a pie el recinto ferial para informar y atender a los jóvenes y menores que lo necesiten.