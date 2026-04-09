El PSOE amenaza con pedir la dimisión de Lombraña en caso de no dar explicaciones sobre su vivienda protegida

En una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, desde el PSOE de Palencia exigen a la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, que comparezca públicamente y de manera urgente para "aclarar las graves informaciones relativas a la adquisición de un chalé de Protección Oficial (VPO) en un solar que enajenó el Ayuntamiento de Palencia mientras era Concejala del Área de Cultura, Turismo y Fiestas".

Aseguran que "ante el silencio, que supera el mes desde que se conoció la noticia, y la falta de transparencia que ha mantenido hasta la fecha sobre los detalles clave de este proceso, consideramos que la ciudadanía palentina merece una explicación honesta y pormenorizada. Los cargos públicos deben estar sujetos a los más altos estándares de ejemplaridad, y la situación actual arroja demasiadas sombras sobre su gestión patrimonial y sus obligaciones con el Consistorio".

Los socialistas "hemos querido ser respetuosos tanto con el periodo electoral como por las celebraciones de la Semana Santa, pero creemos que ya es el momento de dar una respuesta clara. En concreto, la señora Lombraña debe responder públicamente, sin evasivas y con documentación acreditativa, a las siguientes cuestiones fundamentales:

· ¿Por qué ocultó al Ayuntamiento de Palencia su condición de cooperativista? En ningún momento reflejó en sus declaraciones de bienes e intereses que era miembro de la cooperativa que adquirió un solar municipal mientras ella era Concejala del Ayuntamiento de Palencia.

· ¿Desde qué fecha exacta es miembro de dicha cooperativa? Exigimos conocer el cronograma real de su vinculación con la promoción inmobiliaria para esclarecer si existió algún tipo de trato de favor, información privilegiada y conocer si ella era miembro de dicha cooperativa cuando se adjudicó el solar municipal a la cooperativa.

· ¿Por qué no presentó la declaración de bienes e intereses cuando cesó de concejala conforme establece la Ley? Exigimos saber por qué de los 25 concejales de la anterior corporación solo Laura Lombraña no presentó sus declaraciones cuando cesó de ser concejala".

· Ultimátum: Transparencia o Dimisión

En comunicado finaliza afirmando que "si Laura Lombraña no da una explicación pública de forma inminente para dar respuesta a estas tres preguntas exigiremos su dimisión inmediata como concejala del Ayuntamiento de Palencia".