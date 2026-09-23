La provincia de Palencia lidera Castilla y León en estancia media del turismo rural hasta agosto

La provincia de Palencia lidera Castilla y León en estancia media del turismo rural entre enero y agosto de 2026, con 2,14 noches por viajero, según los últimos datos oficiales de la Junta de Castilla y León correspondientes al mes de agosto.

En los ocho primeros meses del año, los establecimientos de turismo rural de la provincia han registrado 34.390 viajeros y 73.707 pernoctaciones, unas cifras que sitúan a Palencia a la cabeza de la Comunidad en permanencia media de los visitantes.

El dato confirma, además, que el buen comportamiento del turismo rural palentino se mantiene más allá de un mes concreto. En junio, la provincia ocupó la tercera posición de Castilla y León en grado de ocupación, con un 17,81 %, y en julio ascendió hasta la segunda, con un 24,68 %.

Agosto, el mejor mes del año. El mes de agosto reforzó esta evolución y se convirtió en el mejor mes del año para el turismo rural palentino en los cuatro indicadores analizados: viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación y estancia media.

En concreto, los alojamientos rurales de la provincia recibieron 8.083 viajeros y registraron 21.870 pernoctaciones, con un grado de ocupación del 42,47 % y una estancia media de 2,71 noches.

Estos datos sitúan a Palencia 0,44 noches por encima de la estancia media de Castilla y León, que fue de 2,27 noches, y 4,62 puntos porcentuales por encima de la media regional en grado de ocupación, situada en el 37,85 %.

Respecto al mes de julio, los viajeros aumentaron un 17 %, mientras que las pernoctaciones crecieron un 65,6 %. El grado de ocupación pasó del 24,68 % al 42,47 % y la estancia media aumentó de 1,91 a 2,71 noches.

En el conjunto de Castilla y León, Palencia cerró agosto como la cuarta provincia con mayor grado de ocupación en turismo rural, por detrás de Zamora, León y Burgos. De esta forma, la provincia se situó entre las cuatro primeras de la Comunidad durante los tres meses centrales del verano: tercera en junio, segunda en julio y cuarta en agosto.

El eclipse, un impulso extraordinario en agosto. El comportamiento de agosto estuvo condicionado, además, por un acontecimiento extraordinario como fue el eclipse solar total del 12 de agosto, que generó una demanda especialmente elevada en las zonas de Castilla y León con mejores condiciones de visibilidad.

Según datos de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) recogidos por EFE, Palencia, León y Soria alcanzaron una ocupación del 100 % en las zonas donde el eclipse pudo contemplarse en mejores condiciones.

Este acontecimiento explica parte de la excepcionalidad de los datos de agosto, pero los registros de junio y julio y, especialmente, el dato acumulado hasta agosto permiten observar una evolución positiva que va más allá de este fenómeno puntual.

El turismo rural, clave para alargar la estancia en la provincia

En el conjunto de la actividad turística, Palencia acumuló entre enero y agosto 281.946 viajeros y 479.152 pernoctaciones.

En este contexto, el turismo rural está contribuyendo de forma significativa a la capacidad de la provincia para atraer visitantes y prolongar su estancia, especialmente en los municipios del medio rural.

La estancia media es un indicador especialmente relevante para los destinos, ya que una mayor permanencia supone más oportunidades para el consumo en establecimientos hosteleros, comercio, servicios y actividades turísticas, reforzando el impacto de cada visitante sobre la economía local.

Estos resultados adquieren especial relevancia en un ejercicio en el que la actividad turística provincial se ha visto condicionada por circunstancias como el cierre temporal del Parador de Cervera, y ponen de manifiesto la capacidad del medio rural palentino para seguir generando atractivo turístico y consolidarse como un destino capaz de ofrecer experiencias que invitan a quedarse.