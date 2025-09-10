La presidenta de FAVPA califica de "aberración" las pantallas acústicas y se reunirá el martes con Miriam Andrés

Después de que la Asociación en Defensa del Soterramiento desvelara que las futuras pantallas acústicas que tiene pensado colocar ADIF en las vías a su paso por la capital podrían alcanzar más de 7 metros de altura, gran parte de la sociedad palentina se muestra indignada. Es el caso de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia y su presidenta, Maite Rodríguez. En declaraciones a Onda Cero, Rodríguez afirma que, en caso de que sean realidad esas medidas, "supondrían una auténtica aberración para la capital palentina".

Visto el malestar que se está levantando en la sociedad palentina, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia confirma a Onda Cero que la alcaldesa ha convocado el próximo martes a una reunión al colectivo vecinal. Maite Rodriguez señala que tras esa reunión, y conocer los detalles que les de la alcaldesa, "estudiarán qué medidas adoptar". Tienen claro que "no se quedarán de brazos cruzados".