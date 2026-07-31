La Policía Nacional esclarece en Palencia dos hurtos cometidos mediante el "hurto cariñoso"

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido en este mes de julio dos delitos de hurto cometidos mediante el conocido “hurto cariñoso”, una modalidad delictiva en la que las presuntas autoras aprovechan la confianza generada con las víctimas para sustraerles joyas mediante el contacto físico, sin que estas lleguen a percatarse del momento exacto de la sustracción. Las investigaciones desarrolladas por agentes de la Policía Nacional han permitido esclarecer ambos hechos e identificar a sus presuntas autoras, continuando abiertas las diligencias policiales. Las presuntas autoras seleccionaban principalmente a personas de edad avanzada, se aproximaban a ellas con cualquier pretexto, generaban un clima de confianza y aprovechaban un momento de cercanía física para sustraerles las joyas que llevaban en el cuello.

En el primero de los hechos esclarecidos, una de ellas seleccionó a una mujer de avanzada edad que caminaba sola por la vía pública portando una cadena y una medalla de oro visibles. Tras acercarse a ella simulando conocerla, inició una conversación hasta conseguir ganarse su confianza. En el momento de la despedida la abrazó y aprovechó ese contacto físico para utilizar una pequeña herramienta de corte, como un alicate o un cortaúñas, que ocultaba en una de sus manos, con la que cortó la joya que la víctima llevaba al cuello y se apoderó de la cadena y la medalla antes de abandonar rápidamente el lugar. En el segundo hecho esclarecido, la presunta autora actuó sobre un varón de avanzada edad, al que abordó en la vía pública con el pretexto de solicitar ayuda relacionada con el alquiler de una vivienda. Aprovechando la conversación, consiguió acompañarlo hasta las inmediaciones de un portal y, una vez allí, inició un acercamiento físico mediante insinuaciones y gestos afectuosos con el fin de ganarse su confianza y distraer su atención. En ese instante empleó igualmente una pequeña herramienta de corte, como unas tenazas o un cortaúñas, con la que cortó la cadena que llevaba al cuello y abandonó rápidamente el lugar antes de que el perjudicado advirtiera la sustracción. En ambos hechos, ambas actuaban sobre personas de edad avanzada, aprovechando su vulnerabilidad, la confianza generada y el factor sorpresa. La utilización de pequeñas herramientas de corte, como tenazas o cortaúñas, les permitía cortar las cadenas de forma rápida y precisa, evitando el tirón característico de otros robos y dificultando que las víctimas advirtieran el momento exacto en que se producía el hurto.

Este tipo de delitos suele cometerse en espacios donde los autores pueden aproximarse a las víctimas con naturalidad y huir rápidamente tras consumar el hurto. Es habitual que seleccionen calles poco transitadas, zonas residenciales, inmediaciones de portales, centros de salud, supermercados, entidades bancarias, mercadillos y otras zonas comerciales, especialmente durante el horario diurno, cuando las personas mayores realizan paseos o gestiones cotidianas. La Policía Nacional recuerda que las personas mayores o vulnerables constituyen uno de los colectivos más expuestos frente a esta modalidad delictiva, por lo que recomienda:

• Evitar exhibir cadenas, medallas u otras joyas de valor de forma visible.

• Desconfiar de personas desconocidas que intenten entablar conversación con

excesiva familiaridad o realicen muestras de afecto injustificadas, como abrazos,

besos o caricias.

• Mantener la distancia de seguridad y evitar el contacto físico innecesario con

personas desconocidas.

• No acompañar a desconocidos hasta portales o lugares apartados ni permitir que

invadan el espacio personal.

• Si se sospecha haber sido víctima de un hecho similar, llamar inmediatamente

al 091 y facilitar la descripción física de las personas autoras, la dirección de

huida, el vehículo utilizado, si lo hubiera, y cualquier otro dato que pueda

resultar de utilidad para la investigación.

La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier hecho de estas características, ya que la rapidez en la denuncia y la colaboración ciudadana resultan fundamentales para esclarecer los delitos y prevenir nuevas víctimas.