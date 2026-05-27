La Policía Nacional detiene al presunto autor de un robo con violencia en un establecimiento de Palencia

La Policía Nacional ha detenido a un varón, como presunto autor de un delito de robo con violencia, cometido en un establecimiento de alimentación de la capital palentina. Los hechos ocurrieron el pasado día 15 de marzo en horario de mañana, cuando el presunto autor accedió al local y con el modus operandi de solicitarle varios productos a la vez, aprovechó el momento en que la empleada se encontraba de espaldas, para empujarla violentamente contra el suelo. Acto seguido, sustrajo la caja registradora y huyó del lugar a la carrera. La víctima, aún en el suelo, pidió auxilio inmediatamente, siendo atendida por varios ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones. Algunos de ellos iniciaron la persecución del autor mientras alertaban a la Policía Nacional, logrando además recuperar la caja sustraída y aportar información e imágenes de gran utilidad para la investigación. La víctima sufrió lesiones de carácter leve y recibió asistencia médica.

Finalmente, se estableció un dispositivo policial que permitió su localización y detención, siendo informado de sus derechos y puesto posteriormente a disposición judicial. La Policía Nacional destaca la colaboración ciudadana, como un elemento fundamental para el rápido esclarecimiento de los hechos y agradece la implicación mostrada por los testigos.