La Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en un establecimiento hostelero situado en la calle Cruz y Castillo de Palencia. Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 5 de noviembre, cuando una persona accedió al establecimiento y sustrajo 896 euros de la recaudación de la caja registradora, otros 180 euros procedentes de la venta de Lotería Nacional de Navidad, así como varias botellas de bebidas alcohólicas. Tras tener conocimiento de lo sucedido mediante la correspondiente denuncia, agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a la persona responsable. Las gestiones de investigación practicadas por los agentes permitieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos e identificar a la presunta autora, por lo que se procedió a su detención el pasado 12 de noviembre en dependencias de la Comisaría Provincial de Palencia. Finalizadas las diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Palencia.