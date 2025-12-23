La Policía Local rescata en Palencia a un bebé en situación de riesgo

La Policía Local de Palencia rescata a un bebé en situación de riesgo. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado en un hotel de la ciudad, cuando se recibió un aviso del establecimiento, advirtiendo que se estaba produciendo una actividad sospechosa por parte de dos clientes. Según el relato de los hechos, éstos subían y bajaban constantemente de la habitación junto con un bebé y en las inmediaciones se encontraban con otras personas.

En una de las ocasiones los clientes hablaron con el recepcionista del hotel, a quien llegaron a advertir que no iban a abonar el coste de la habitación. Ante estos hechos, el empleado lo puso en conocimiento de la Policía y, cuando llegó el momento de la salida de los clientes, dos patrullas de la Policía Local de Palencia los interceptaron saliendo por una puerta de servicio.

La pareja fue identificada y cacheada sin encontrar nada reseñable, pero en la habitación que acababan de abandonar se encontraron útiles para el consumo de drogas por lo que la Unidad de Agente Tutor se entrevistó con ellos. La madre aseguró no haber consumido droga esa noche, pero sí el día anterior, mientras que su pareja se atribuyó la propiedad de los instrumentos encontrados y reconoció haber consumido.

Ante el evidente riesgo al que estuvo expuesto el menor, los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores para advertir de la presencia de un bebé en un entorno en el que se había consumido droga y éste podía incluso haber estado en contacto con ella. Además, la madre, con varios antecedentes delictivos, tiene un expediente abierto sobre la custodia de su primer hijo, de 14 años. Así las cosas, la Fiscalía ordenó la protección del menor, que fue trasladado a un centro para su evaluación y análisis.