La Policía Local de Palencia frustra el intento de ocupación de un inmueble pendiente de derribo

La Policía Local de Palencia ha frustrado el intento de ocupación de la vivienda de un inmueble que será demolido, gracias al rápido aviso de su propietario. Los hechos tuvieron lugar el sábado, en el centro de la ciudad, donde, presuntamente, dos personas cometieron un delito de usurpación, al forzar la puerta de un inmueble y cambiar la cerradura, con la intención de convertirlo en su vivienda.

El propietario del inmueble dio aviso al teléfono de emergencias 112, advirtiendo de que en el segundo piso de un edificio de su propiedad se había reemplazado la cerradura de una de las viviendas y que los hechos habían tenido que ocurrir recientemente, dado que él cursa visitas regulares a dicho inmueble, con el objetivo de evitar ocupaciones antes de que sea demolido.

Precisamente, una de esas visitas permitió detectar los hechos y que patrullas de Policía Local se personasen en cuestión de minutos en el inmueble. Una mujer de 34 años abrió la puerta a los agentes, asegurando llevaba viviendo allí 15 días junto a un hombre y sus hijas menores de edad, aunque en ese momento se encontraba sola. Para contrastar esa afirmación, los agentes pidieron acceder al inmueble, a lo que ella accedió voluntariamente.

Ya en el interior, los efectivos encontraron al varón de 37 años escondido tras la puerta de un dormitorio. Tras identificarlo y registrarlo, los agentes pudieron comprobar que sobre él pesa una condena de localización permanente. Asimismo, durante la inspección, se encontró el bombín forzado y la caja del nuevo instalado y no se encontraron efectos personales que determinasen que se hacía vida allí.

En apoyo con Policía Nacional, los agentes informaron a los identificados de las implicaciones penales y civiles de sus actos y accedieron a abandonar el inmueble. Por su parte, el propietario fue informado de los derechos que le asisten y se le invitó a reemplazar la cerradura para evitar que pudieran volver a ocupar la vivienda de un edificio sobre el cual hay un proyecto de demolición en vigor.