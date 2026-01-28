La Policía Local de Palencia anuncia el corte de un tramo de la calle Labrador

La obra de un edificio de viviendas en la calle Labrador ha obligado a cortar la circulación en un tramo de la vía, accediendo desde la avenida de Valladolid, por motivos de seguridad. Los trabajos de excavación han producido un movimiento de tierra que ha dejado el firme de la calzada sin apoyo suficiente, por lo que el servicio de Obras del Ayuntamiento y Bomberos han decidido junto con la empresa establecer un perímetro de seguridad que implica el corte de la circulación de la calle Labrador, desviándola por la calle General Elorza.

Desde Policía Local de Palencia se han cursado visitas y desde ayer se ha dado una alternativa a la circulación, señalizando la zona para desviar el tráfico. El tiempo estimado de esta restricción al tráfico rodado ronda los dos meses, hasta que se construya el forjado del edificio.