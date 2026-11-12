La población en Palencia crece 0,3% con 516 habitantes más

(ICAL) La población de Castilla y León creció durante el tercer trimestre un 0,27 por ciento, hasta alcanzar los 2.433.641 habitantes a 1 de octubre de 2026, lo que supone 6.580 personas más que tres meses antes. Este incremento fue casi idéntico al registrado en el conjunto del país, donde el aumento fue del 0,26 por ciento, con 130.223 personas más, hasta los 49,9 millones de habitantes, según los datos provisionales recogidos por Ical de la Estadística Continua de Población, publicada hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el tercer trimestre de 2026 la población creció en todas las autonomías, con la Comunidad Valenciana a la cabeza (0,48 por ciento), seguida por Madrid (0,46 por ciento), La Rioja (0,36 por ciento), Castilla-La Mancha (0,34 por ciento) y Aragón, Asturias y Cantabria (0,30 por ciento, en cada caso). Por debajo de la media nacional se situaron, con la peor evolución, Canarias (0,05 por ciento), seguida por Andalucía (0,07 por ciento), Extremadura (0,08 por ciento), País Vasco (0,18 por ciento), Galicia y Baleares (0,20 por ciento), Murcia (0,22), Cataluña (0,24 por ciento) y Navarra (0,25 por ciento).

En cuanto a la evolución interanual, la población se incremento entre octubre de 2025 y el mismo mes de 2026 un 0,74 por ciento, al logar sumar 17.926 habitantes, mientras en España el avance fue del 0,88 por ciento, con 435.551 personas más.

De esta forma, la población con nacionalidad española de la Comunidad aumentó un 0,27 por ciento (6.580 personas) durante en este periodo, en relación al segundo trimestre del año hasta los 2.433.641 habitantes. En cuanto a la procedente del exterior, creció un 2,28 por ciento, hasta alcanzar los 239.850 el 1 de octubre de este año, lo que supone 5.337 más. Además, de los 2,43 millones de habitantes de Castilla y León, 1.200.435 son hombres y 1.233.206 mujeres.

En esta línea, el crecimiento poblacional del país se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representó el 98,8 por ciento del aumento total. Esta población nacida en el extranjero -de 10.433.091 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.863 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237. La población de nacionalidad española aumentó en 43.340.

Provincias

En la variación trimestral, según Ical, la población a 1 de octubre de en relación al 1 de julio aumentó en todas las provincias. Los mayores aumentos porcentuales en el tercer trimestre se dieron en Soria y Valladolid, con un 0,4 por ciento más, al añadir 366 y 2.306 habitantes, respectivamente; seguido de Burgos, Palencia y Segovia, con un 0,3 por ciento y 1.250,, 516 y 495 personas más, respectivamente; Ávila y León, con un 0,2 por ciento y 943 personas más; Segovia, con un 0,16 por ciento y 370 y 516 habitantes más, respectivamente, y Salamanca y Zamora, con un 0,1 por ciento y 344 y 148 habitantes más.

La población española aumentó en el tercer trimestre en todas las provincias de la Comunidad, salvo en León, que bajó en cuatro personas; Palencia, con tres menos, y Zamora, con 202 menos. Al frente de los incrementos, se situó Soria, con un 0,4 por ciento de aumento y 90 habitantes más; seguida por Segovia, con un 0,2 por ciento más (236); Ávila, Burgos y Valladolid, con un 0,1 por ciento y 108, 337 y 614 más, respectivamente, y Salamanca, con 67 más.

Por su parte, el número de foráneos creció en todas las provincias en los últimos tres meses. Al frente de las subidas se situó Palencia, con un 3,7 por ciento y 519 más, seguida por Valladolid, con el 3,6 por ciento y 1.692 más; Zamora, con un tres por ciento y 350 habitantes más; León, con un 2,35 por ciento y 789; Soria, con un 2,2 por ciento y 276; Burgos, con un dos por ciento y 913; Ávila, con un 1,5 por ciento y 262; Salamanca, con uno por ciento y 277, y Segovia, con otro uno por ciento y 259 foráneos más.

Con todo ello, la provincia más poblada de la Comunidad es Valladolid con 538.619 personas, seguida por León, con 451.799 personas; Burgos, con 368.916 personas; Salamanca, con 331.514; Zamora, con 165.760; Ávila, con 163.152; Segovia, con 161.791; Palencia, con 161.109; y Soria, con 90.981.