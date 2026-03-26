El Pleno de la Diputación impulsa el empleo local con un plan que llegará a 184 municipios con una inversión de 884.600 euros

La Diputación de Palencia ha celebrado el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, en el que se han aprobado iniciativas orientadas a reforzar la inversión en la provincia, impulsar el empleo en el medio rural y colaborar en el avance del desarrollo del Campus de La Yutera.

De esta manera, se ha aprobado por unanimidad el Plan de Empleo Local 2026, dotado con 884.600 euros, 60.000 euros más que el año pasado, dirigido a municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia.

Este programa, cuyo coste asume de manera íntegra la Institución provincial por quinto año consecutivo, permitirá a los ayuntamientos financiar la contratación temporal de personas desempleadas, inscritas en el Servicio Público de Empleo, para la realización de obras y servicios de interés general y social, contribuyendo así a mejorar la empleabilidad y a dinamizar la economía local.

Las actuaciones que podrán desarrollarse con cargo a este plan incluyen trabajos de mantenimiento y conservación de infraestructuras municipales; actuaciones de limpieza y mejora de espacios públicos; y servicios de apoyo en ámbitos como el medio ambiente, cultura, turismo o servicios sociales.

Las ayudas se concederán directamente a los ayuntamientos siguiendo criterios objetivos vinculados a la población y al número de núcleos, con una distribución que garantiza el acceso de todos los municipios beneficiarios.

La cuantía de las subvenciones oscilará entre los 3.000 y los 10.000 euros por entidad local, lo que permitirá adaptar las contrataciones a las necesidades específicas de cada municipio.

El objetivo de este plan es fomentar el empleo en el medio rural, favorecer la fijación de población y mejorar la prestación de servicios municipales, en coordinación con las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León.

El Plan de Empleo provincial para esta anualidad renueva la clara apuesta del equipo de Gobierno de mantener un formato de contratación que consigue acoger en el mercado laboral a un buen número de personas de los pueblos de la provincia en situación de desempleo. Para ello, deben estar inscritas como demandantes de empleo y estar vinculadas al territorio para realizar trabajos en los municipios menores de 5.000 habitantes, muchos de los cuales no tendrían capacidad económica para asumir a un trabajador que lleve a cabo labores imprescindibles.

Más de 1,24 millones para nuevas inversiones y programas provinciales. El pleno también ha aprobado una modificación de crédito 1,24 millones de euros, financiado con remanente líquido de tesorería, con el objetivo de atender actuaciones urgentes e inaplazables en el presente ejercicio.

Esta modificación incluye tanto créditos extraordinarios como suplementos de crédito, que permitirán reforzar distintas líneas estratégicas de actuación de la institución provincial.

Entre los destinos concretos de los fondos, destacan:

· Ciclo hidráulico, con nuevas inversiones para la mejora de redes de abastecimiento y saneamiento en municipios de la provincia. Se dota cerca de 250.000 euros más para alcanzar los 6434.700 euros

· Infraestructuras municipales, destinadas a la conservación, modernización y mejora de servicios básicos en los ayuntamientos. Se incrementa en 600.000 euros para llegar así a 1,9 millones de euros

· Eficiencia energética, con actuaciones orientadas a la reducción del consumo y la sostenibilidad en instalaciones públicas. Se dota con 200.000 euros

· Voluntariado ambiental, el programa A Huebra, apoyando iniciativas vinculadas a la conservación del entorno y la sensibilización ambiental. Pasa de 225.000 euros a casi 344.000 euros.

Asimismo, se incluye una aportación de 15.000 euros para la firma de un convenio con la Universidad de Valladolid destinado al desarrollo de la Cátedra One Health en Sanidad Forestal y Salud Humana, que impulsará acciones de formación, investigación y transferencia de conocimiento con impacto en el territorio.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de la Diputación para avanzar en los objetivos de la Agenda Rural de Palencia, alineada con la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Impulso al Campus de La Yutera con un nuevo edificio universitario. Por otro lado, el pleno ha aprobado la constitución de un derecho de superficie gratuito a favor de la Universidad de Valladolid sobre una parcela situada en el Campus de La Yutera.

La cesión, con una duración de 50 años, permitirá la construcción de un edificio universitario polifuncional destinado a docencia, investigación y transferencia de conocimiento, con especial atención al desarrollo del Grado en Biotecnología y otras titulaciones.

La actuación se desarrollará en una parcela de 2.724 metros cuadrados ubicada en la Avenida de Madrid y contribuirá a reforzar la oferta educativa, atraer alumnado y generar oportunidades vinculadas a la innovación.

El acuerdo se someterá a exposición pública y quedará definitivamente aprobado si no se presentan alegaciones.