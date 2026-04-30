El periodo medio de pago de la Diputación de Palencia se sitúa en 11,95 días, una cifra muy por debajo del máximo legal

El pleno ordinario de la Diputación de Palencia comenzaba con la toma de posesión de la nueva diputada por el Grupo Socialista, por el partido judicial de Palencia, la concejala de Venta de Baños, Mónica de la Sierra Villullas, en sustitución del alcalde de Dueñas y actual procurador de las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Blanco.

También se dio cuenta en la sesión de la resolución de la Presidencia de fecha 25 de marzo sobre la modificación de la Junta de Gobierno y de la Junta de Portavoces, así como en el Consorcio Provincial de Residuos, con la entrada en estos órganos del diputado del Grupo Socialista, Jorge Ibáñez, en sustitución de Miguel Ángel Blanco en estos órganos.

PERIODO MEDIO DE PAGO. En el área de Hacienda se ha dado cuenta el informe sobre el periodo medio de pago a proveedores de febrero que pone de manifiesto una vez más el equipo de Gobierno mantiene una gestión económica ágil y eficaz, situando el plazo en 11,95 días durante el mes de febrero de 2026, una cifra muy inferior al máximo legal establecido, fijado en 30 días. Este dato pone de manifiesto el compromiso de la institución con el cumplimiento de sus obligaciones financieras y con el apoyo al tejido empresarial.

El abono rápido de facturas supone un importante respaldo para empresas, autónomos y proveedores, al mejorar su liquidez, facilitar su planificación económica y contribuir a la estabilidad de la actividad económica en la provincia.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, una medida orientada a mejorar la organización interna y la eficiencia de los servicios públicos que presta la Diputación.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la adaptación de varios puestos en la Residencia de Mayores San Telmo, donde se clarifica el régimen de trabajo a turnos mediante la incorporación de la modalidad de “correturnos” en cuatro puestos asistenciales, lo que permitirá una gestión más precisa y transparente de los recursos humanos.

Asimismo, se propone la amortización del puesto de Vicesecretaría General, tras constatarse que el área de Secretaría se encuentra actualmente dimensionada de forma adecuada, una vez completados los procesos de relevo generacional y cobertura definitiva de plazas. Esta decisión responde a criterios de eficiencia organizativa y optimización de recursos públicos.

La propuesta incluye también la correspondiente modificación de la plantilla de personal, que seguirá el procedimiento legal establecido, con su aprobación inicial, exposición pública y posterior aprobación definitiva. Con estas medidas, la Diputación de Palencia refuerza su compromiso con una gestión responsable, tanto en el ámbito económico como en la organización de sus recursos humanos, garantizando la sostenibilidad financiera y la calidad de los servicios que presta