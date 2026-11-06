El Partido Popular traslada a la Asociación de Usuarios del Ave su defensa del ferrocarril como medio vertebrador del territorio

La candidata por Palencia del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Víctor Torres, han mantenido recientemente una reunión de trabajo con la Asociación de Usuarios de la Alta Velocidad de Palencia para intercambiar impresiones y tomar nota de sus demandas y reivindicaciones.

Durante el encuentro, la cabeza de lista por la provincia reivindicó la línea ferroviaria como un elemento vertebrador del territorio y defendió la influencia que su desarrollo puede tener en la posición estratégica de Palencia. Marcos sostuvo que garantizar un buen funcionamiento del servicio no solo mejorará las conexiones con las ciudades, provincias y comunidades colindantes, sino que situará a la capital palentina como un enclave atractivo para vivir y trabajar a distancia.

Para ello, los populares defendieron primero la necesidad de que los ciudadanos cuenten con las medidas de seguridad adecuadas. Esta realidad requiere garantizar una suficiente inversión en el mantenimiento de la red y de sus sistemas de seguridad, así como analizar cuál es el estado real de las líneas del tren.

Por otro lado, el PP considera que el desarrollo de Palencia en torno a la evolución ferroviaria pasa por dotar a la estación de Jardinillos de frecuencias suficientes para satisfacer la demanda real de los viajeros, ya que muchos de ellos emplean este medio de transporte para acudir al trabajo. Al respecto, la Asociación de Usuarios de la Alta Velocidad de Palencia propone la recuperación de las paradas de dos trenes AVE de la línea de Gijón, así como la extensión de alguna línea de tren Avant desde la vecina Valladolid, especialmente para que el primer tren Avant inicie y finalice su trayecto en la capital palentina. Cuestiones todas ellas que permitirían ofrecer un mayor abanico de oportunidades y horarios a los viajeros palentinos.

El encuentro con el colectivo de usuarios sirvió también para abordar el soterramiento del ferrocarril a su paso por la capital palentina. A este respecto, tanto los dirigentes de la asociación como los representantes populares cuestionaron el presupuesto actualizado facilitado por el Ministerio de Transportes, por lo que, aseguran desde el PP, solicitarán una actualización de costes.

Según sostuvo Milagros Marcos, desde el Partido Popular abogan por el cumplimiento de los estudios informativos, al tiempo que muestran su contundente rechazo” el “menosprecio al que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene acostumbrado a Palencia”