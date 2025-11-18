Palencia Sonora impulsará un plan de sostenibilidad ambiental con la colaboración de ZENIT Ingeniería

Palencia Sonora impulsará un plan de sostenibilidad ambiental en colaboración con ZENIT Ingeniería. Se trata, destacan los organizadores del festival, de «un proyecto estratégico a tres años que comenzará con el cálculo de la huella de carbono entre otras medidas. De este modo —añaden— podremos conocer nuestro impacto ambiental y diseñar medidas que permitan reducirlo».

El festival recopilará datos sobre su consumo energético, la movilidad de artistas y público o la gestión de residuos, una información que servirá para la elaboración de un informe que cuantifique las principales fuentes de emisión de CO2 del evento. «Queremos —subraya Juan Cruz Pascual— que Palencia Sonora sea un ejemplo de responsabilidad y compromiso medioambiental y medir nuestra huella de carbono es un primer paso necesario para adoptar estrategias que nos permitan ampliar nuestro compromiso con la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Hace años, apostamos por el vaso reutilizable, siempre hemos trabajado con proveedores locales y defendemos un modelo de festival imbricado en la ciudad, que permita a nuestros espectadores desplazarse a pie».

Fomentar la movilidad sostenible, implementar una economía circular para la gestión de residuos, materiales y consumos o desarrollar prácticas para promover la biodiversidad serán algunas de las acciones que podrán desarrollarse a medio plazo, reconoce Asier Saiz, director de ZENIT Ingeniería, quien destaca que se llevará a cabo «una monitorización de las actuaciones propuestas y se elaborará un informe anual después de cada edición para conocer sus resultados».

ZENIT Ingeniería es una empresa palentina especializada en estudios y proyectos vinculados con el medio ambiente. Creada en 2017 por Asier Saiz, desarrolla y promueve actividades de renaturalización de ciudades, restauraciones ambientales, repoblaciones forestales o sumideros de carbono. ZENIT desarrolla su actividad por toda la geografía nacional y ha participado en proyectos como la recuperación del Mar Menor, el diseño de estrategias de infraestructura verde en localidades como Rivas-Vaciamadrid, Pinto o Collado Villalba y proyectos de renaturalización en ciudades como Valladolid, Soria, Zamora o Segovia. En la actualidad, ZENIT Ingeniería está desarrollando en la provincia de Palencia proyectos como la estrategia provincial para el abastecimiento de agua o los planes municipales de prevención de incendios forestales en 35 municipios. Dispone de un equipo multidisciplinar con gran experiencia en estudios de fauna, flora y procesos ecológicos y pretende con esta colaboración mostrar su compromiso con el medio ambiente, la cultura y la provincia de Palencia