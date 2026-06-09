Palencia Sonora calienta motores con arte urbano en la calle

Palencia Sonora calienta motores antes del arranque oficial de su vigésimo tercera edición, que tendrá lugar este jueves 11 de junio, y lo hace con un variado programa de actividades previas que llevan la música y la cultura contemporánea a distintos espacios de la ciudad. La Calle Mayor es hoy escenario de una intervención artística a cargo de los alumnos de la Escuela de Arte Mariano Timón. Un grupo de estudiantes de bachillerato es el encargado de “decorar” con los colores y la estética floral del festival un coche clásico cedido por Gasolinera Suances y transportado por Desguaces Monzón.

Con esta iniciativa, ha destacado David Frechilla, «el festival apuesta por dinamizar las calles de Palencia y sigue siendo un altavoz para otras disciplinas artísticas». «Queríamos —ha añadido— que la gente que pasea por la Calle Mayor en los días previos a la celebración del Palencia Sonora sienta que está pasando algo, pero, también, poner de manifiesto que aquí hay cantera de artistas». Por su parte, la directora del centro formativo, Aránzazu Rebollo, ha querido agradecer a los organizadores «haber pensado en la Escuela Mariano Timón para realizar esta magnífica intervención» y ha subrayado que la invitación «pone en valor el arte y la creatividad» de su alumnado, que trabaja desde primera hora de la mañana a partir de un boceto realizado por Marta Cecilia Díez, alumna del Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño.

Mañana miércoles 10 de junio será el turno para el concierto ‘Música de altura’, actividad que regresa un año más a los exteriores del Bar Universonoro, en la calle San Juan de Dios, como prólogo a esta nueva edición del festival. BreeBrass Ensemble, banda de viento metal y percusión vinculada al Conservatorio de Música de Palencia, será el grupo encargado de poner la nota musical a la jornada a partir de las 20.30 horas. Más de una década de trayectoria avala al conjunto, que, además de protagonizar ‘Música de altura’ cada año, ha participado en citas internacionales, como el Jeju International Ensemble Festival de Corea del Sur.

IV ‘Modsto Sonoro’

El CEIP Modesto Lafuente acoge, en paralelo, el ‘Modsto Sonoro’, que alcanza este año su cuarta edición y que se extenderá hasta el viernes día 12. Bajo el lema Forest Edition, esta original iniciativa se inspira en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y propone conjunto de propuestas que incluyen decoración de camisetas y banderines, talleres medioambientales a través de las TIC, un festival bilingüe y una jornada multicultural. Además, a lo largo de toda la semana celebrarán distintas actividades complementarias en el aula, entre las que se incluye un taller de comunicación, donde los alumnos grabarán pódcast y entrevistas en la radio escolar y elaborarán un diario de actividades y newsletters. Completan el programa un concurso de cartel Modsto Sonoro, diseño de manualidades y una lista de música del Palencia Sonora.

Palencia Sonora 2026

Los directos de 42 artistas y grupos protagonizarán del 11 al 14 de junio la vigésimo tercera edición del Palencia Sonora, cuyo cartel encabezan Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López, Sexy Zebras y Veintiuno. La mejor música pop-rock independiente llenará de nuevo el Parque del Sotillo, recinto principal de los conciertos, que se extenderán además a otros espacios del centro histórico de la ciudad, como la Plaza Mayor, la plaza Pío XII, la plaza San Pablo, la plaza San Miguel o el parque del Salón. La variedad de estilos es la seña de identidad del cartel heterogéneo de esta edición, en el que conviven grupos consagrados y artistas emergentes. El festival, con las entradas y abonos agotados desde hace meses y la ocupación hotelera de la ciudad y alfoz al 100%, volverá a superar los 20.000 espectadores un año más.

Las actuaciones musicales se completarán con distintas actividades paralelas, como la performance Balido Raro que Danza, pieza del artista Diego del Pozo Barriuso. Esta creación, apoyada por la Fundación Díaz-Caneja y el Ministerio de Cultura, podrá verse el sábado 13 de junio en la Plaza Mariano Timón en tres pases, a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Ese mismo día, la verbena infantil que acogerá la Plaza de San Pablo a las 13 horas contará con un punto de recogida de productos de higiene infantil habilitado por Cruz Roja y la Plaza Mayor será escenario del tradicional vermú solidario, cuyos fondos se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer y que este año cuenta con el apoyo del sello Palencia Gastronómica. Por su parte, el Bar Universonoroserá el escenario de cuatro sesiones musicales programados entre los días 11 y 13 de junio.

Palencia Sonora cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia y el sello Palencia Gastronómica, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. El festival cuenta, además, con el apoyo de la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, Volvo Cars Palausa.y Vibra Mahou, que vuelve a demostrar así su compromiso con la música en directo, conectando artistas y público y respaldando experiencias cinco estrellas relacionadas con la música y la cultura cervecera, además de dar voz y apoyo a la escena musical y artística. En última instancia, suma la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y Zenit Ingeniería.