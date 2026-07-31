Detenida por robar a una persona de avanzada edad en Venta de Baños

La Guardia Civil de Palencia ha detenido una persona como supuesta autora de un delito de robo con violencia en la localidad de Venta de Baños. Los hechos tuvieron lugar después de que la víctima recibiera una sesión de fisioterapia en su vivienda. Tras finalizar la misma, el perjudicado se percató de que en una cartera le faltaban varios billetes de 50 € y en otra 35 €. Pasados varios días, la presunta autora y el perjudicado se encontraron en el portal de la vivienda de la víctima y tras mantener una discusión, forcejearon recibiendo el denunciante un empujón. Fue en ese momento cuando se percató de la desaparición de su cartera la cual contenía 250 €. Tras poner estos hechos en conocimiento de las autoridades, se inició una investigación que dio como resultado la identificación y posterior detención de la supuesta autora.