Palencia celebra el Día de Castilla y León 2026 con una propuesta que une música en directo y deporte para todos los públicos

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, acompañado por representantes de la Federación de Atletismo de Castilla y León en Palencia, de la Fundación BRIAN y del Centro ‘Villa San José’, ha presentado esta mañana las actividades organizadas en la capital palentina con motivo del Día de Castilla y León 2026, una celebración que volverá a llenar de música, cultura y deporte distintos puntos del territorio.

La programación, impulsada por la Consejería de la Presidencia a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, trabaja en la coordinación de un conjunto de actividades pensadas para reforzar el sentimiento de pertenencia, poner en valor la identidad autonómica y fomentar la participación ciudadana.

La propuesta busca ampliar el alcance de la celebración, llevando el espíritu festivo a toda la Comunidad mediante una programación variada que incluye actuaciones musicales y actividades deportivas. De este modo, se pretende que la fiesta llegue a un mayor número de personas, fomentando la participación en distintos puntos del territorio sin perder su carácter central. Al mismo tiempo, se garantiza que quienes lo deseen puedan desplazarse el 23 de abril a la localidad vallisoletana para disfrutar del evento principal, manteniendo así el equilibrio entre descentralización y tradición.

Como antesala de esta celebración, el próximo 21 de abril tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid el acto institucional de entrega de los Premios Castilla y León 2025, unos galardones que reconocen anualmente la excelencia, la trayectoria y la contribución de personas y entidades destacadas de la Comunidad en diversos ámbitos.

Asimismo, la organización de los conciertos en la víspera del Día de Castilla y León responde al respeto institucional hacia los actos conmemorativos que se celebran el 23 de abril en Villalar de los Comuneros, permitiendo así que quienes lo deseen puedan disfrutar de la programación musical y acudir al día siguiente a esta localidad vallisoletana.

La música protagoniza la víspera en Palencia

En cuanto a las actividades programadas en Palencia, la jornada del 22 de abril estará marcada por la música en el Parque del Salón de Isabel II de Palencia. A partir de las 21:00 horas actuará el grupo palentino ONI, una banda de pop-rock que ha evolucionado desde sus inicios acústicos hacia un sonido más potente y enérgico, consolidando una propuesta con identidad propia dentro de la escena local. Su creciente proyección quedó reflejada en mayo de 2025, cuando fue seleccionada para representar a Palencia en la fase regional del concurso Vivestival!

A continuación, a las 22:00 horas, será el turno de Marta Sánchez, reconocida cantante y compositora española, una de las voces femeninas más destacadas del panorama musical hispano desde los años 80.

Deporte solidario

El programa incorpora también actividades deportivas con un marcado carácter solidario. Entre ellas destaca la Carrera y Marcha Día de Castilla y León, que se celebrará el próximo 23 de abril con salida desde el Paseo del Salón y en la que se espera una alta afluencia de participantes, similar a la registrada en la edición anterior, consolidando así este evento como una cita destacada tanto para el deporte como para la participación ciudadana.

La carrera dará comienzo a las 11:00 horas, con un recorrido aproximado de 4 kilómetros (dos vueltas), mientras que la marcha, de carácter no competitivo, partirá a las 11:30 horas y contará con un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros (una vuelta). Ambas modalidades serán gratuitas y permitirán la participación ciudadana en un ambiente festivo y solidario.

Las pruebas se organizan a beneficio de ASPANIS, ATACES, Fundación BRIAN, ADECAS y Villa San José (Plena Inclusión Castilla y León), habilitándose también la opción de dorsal 0 para quienes deseen colaborar mediante donativo. Las inscripciones podrán realizarse de forma gratuita hasta el 20 de abril de 2026 a través de las páginas web www.diadecastillayleon.es y www.runvasport.es. Asimismo, para la modalidad de marcha se habilitarán inscripciones presenciales los días 21 y 22 de abril en la sede de la Fundación BRIAN, en horario de mañana y tarde.

Tras la inscripción, todos los participantes recibirán una bolsa del corredor que incluirá camiseta técnica, bolsa conmemorativa, avituallamiento final y cobertura de seguro, asistencia médica y ambulancia.

La recogida de dorsales se realizará los días 21 y 22 de abril en la sede de la Fundación BRIAN, así como el mismo día 23 de abril, antes del inicio de las pruebas, en las carpas habilitadas en la zona de salida.

En cuanto a la organización de la carrera, se establecen diferentes categorías por edades, desde categoría sénior hasta máster en distintos tramos, con premios para los tres primeros clasificados de la general y para el primero de cada categoría. La jornada concluirá con la entrega de premios, prevista en torno a las 12:15 horas.

El delegado territorial ha concluido la presentación animando a todos los palentinos a participar activamente en esta doble cita con el deporte y la cultura, subrayando la importancia de implicarse en unas jornadas pensadas para el disfrute colectivo. En este sentido, Rubio ha destacado que “la celebración del Día de Castilla y León representa una oportunidad única para reforzar la identidad común y estrechar los lazos que unen a la ciudadanía con su tierra, poniendo en valor sus tradiciones y su riqueza cultural”.