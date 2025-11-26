Las obras de rehabilitación del edificio de La Alcoholera salen a licitación con un presupuesto de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses

Las obras de rehabilitación del antiguo edificio de La Alcoholera, situado en el barrio de Pan y Guindas de la ciudad, salen a licitación con un presupuesto cercano a los 1,8 millones de euros (1.790.593’4 euros) y un plazo de ejecución de doce meses. Así lo ha anunciado esta mañana el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, quien ha recordado que este proyecto permitirá dotar al inmueble de diferentes estancias para el uso cultural y recreativo de los vecinos de la zona, pero fundamentalmente se configurará como una gran sala de estudios, dando así respuesta a una demanda generalizada de la población más joven.

La reforma integral del edifico, que lleva años cerrado, contempla una intervención integral en las tres plantas del inmueble, que cuenta con protección estructural, con una superficie útil de 600 metros cuadrados. De esta forma, en la planta baja se habilitará una zona de recepción, una biblioteca y aulas de formación, además de una sala de estudio con capacidad para 50 personas que se abrirá también en horario ampliado en época de exámenes. Por su parte, la primera planta estará dedicada íntegramente al estudio, con 100 puestos más, y en la planta bajo cubierta se habilitarán espacios polivalentes para reuniones de trabajo, exposiciones y actividades vecinales.

Además, contará con accesibilidad completa ya que un ascensor comunicará las tres alturas y en su parte externa será remodelada para devolverle su aspecto original, abriendo los huecos que existían en zonas de ventanas y balconadas, así como, instalando un jardín vertical en su lateral izquierdo.

Por último, Bilbao ha subrayado que este proyecto se enmarca en el modelo de ciudad de este equipo de Gobierno por transformar Palencia en una ciudad “más inclusiva, sostenible, segura y equitativa, prestando especial atención a la mejora de todos los barrios”.