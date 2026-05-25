Nueva línea de ayudas de la Diputación de Palencia, con 800.000 euros, para eliminar amianto y renovar cubiertas en municipios de la provincia

La Diputación Provincial de Palencia ha convocado una nueva línea de subvenciones dirigida a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia para financiar la retirada segura de cubiertas con amianto y su sustitución por nuevas cubiertas libres de este material.

Estas ayudas cuentan con una dotación total de 800.000 euros destinados a mejorar la seguridad y la salubridad de edificios e instalaciones de titularidad pública. Del importe total, 650.000 euros se reservan para solicitudes presentadas por ayuntamientos y 150.000 euros para entidades locales menores.

Actuaciones subvencionables. Las ayudas permitirán financiar la retirada segura de cu-biertas que contengan amianto, siempre que los trabajos sean ejecutados por empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), conforme a la normativa vigente y la instalación de nuevas cubiertas resistentes, transi-tables y completamente libres de amianto.

Las actuaciones deberán haberse ejecutado a partir del 1 de enero de 2026 y realizarse en edificios o instalaciones de titularidad de las entidades locales beneficiarias.

Quedan excluidas de la convocatoria aquellas actuaciones realizadas por empresas no inscritas en el RERA, las sustituciones de cubiertas que no hayan seguido el procedi-miento exigido y las inversiones con una vida útil inferior a cinco años.

Subvenciones. La Diputación subvencionará hasta el 80 por ciento del coste de retirada de las cubiertas con amianto, con un límite máximo de 20 euros por metro cuadrado. Asimismo, financiará hasta el 50 % del coste de instalación de la nueva cubierta, con un máximo de 40 euros por metro cuadrado.

Plazo de presentación. El plazo para presentar solicitudes será hasta el lunes 20 de Ju-lio de 2026.

Con esta iniciativa, la Diputación de Palencia refuerza su compromiso con la eliminación progresiva del amianto en infraestructuras públicas, favoreciendo entornos más seguros y saludables para la ciudadanía.