‘Navidad Sonora’ anuncia sus horarios y las incorporaciones de Brian de Calma e Inkilino Comunista DJ

Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Palencia el cartel con todos los detalles de la ‘Navidad Sonora’, que se celebrará el próximo sábado, 20 de diciembre, en el Pabellón Municipal de Deportes de Palencia. La cita musical, organizada por La Mano Negra Producciones con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, Vibra Mahou y Volvo Palausa, acaba de anunciar los horarios de las actuaciones que conforman el programa navideño, para el que las entradas pueden adquirirse en la plataforma www.notikumi.com al precio de 45 euros. A los directos de La La Love You, Travis Birds, Ángel Stanich y Comandante Twin se sumarán las sesiones de Inkilino Comunista DJ y Brian de Calma. Durante las actuaciones, el pabellón contará con los servicios de ropero y comida.

A las 19.00 horas se abrirán las puertas del recinto del pabellón palentino con las mejores mezclas de la mano de Inkilino Comunista que, a las 19.30 horas, cederá el turno a Comandante Twin, una de las agrupaciones emergentes con mayor proyección en la escena nacional y con una sólida base de seguidores gracias a composiciones como La isla de deseo, Ser valiente o Tu primera fila.

A las 20.45 horas, llegará el momento de disfrutar de los sonidos de Travis Birds que, con su Jardín del Deseo Tour, gira concebida para despedir su celebrado último disco, Perro Deseo, subirá al escenario palentino su particular fusión de folk, pop y canción de autor. Brian de Calma será el encargado de continuar con esta fiesta de la música navideña para dar paso, ya a las 22.25 horas, al músico y compositor Ángel Stanich, que volverá a subirse a un escenario palentino con su particular estilo y letras afiladas dentro de su nueva gira enigmática: la Gira (Aún) Sin Nombre. Stanich, uno de los artistas más heterodoxos y herméticos del panorama independiente, anunció recientemente su regreso con un nuevo tema, Os traigo amor, una suerte de nana ácida con su sello inconfundible, que sirve como primer anticipo de lo que será su cuarto álbum de estudio, aún sin título ni fecha oficial de salida.

Finalmente, el broche de oro de la jornada llegará a las 00.05 con el pop-punk luminoso de La La Love You, cuyos estribillos contagiosos y sus temas cargados de energía, como El fin del mundo (triple disco de platino) o La canción del verano, auténticos himnos generacionales para muchos aficionados a la música pop-rock independiente.