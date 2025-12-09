Juan Gascón confirmado como candidato de la coalición IU Sumar y Equo

El coordinador autonómico de Izquierda Unida, Juan Gascón, será el candidato a la presidencia de la Junta por la coalición entre IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo. Así lo han anunciado las organizaciones durante la presentación de la alianza en la sede de CCOO este martes. Con ello afirman presentar una alternativa de izquierdas para “construir otra Castilla y León posible y necesaria”.

“Esto no es solamente la presentación de una candidatura, sino de un proceso político”, ha afirmado Juan Gascón, oficialmente candidato a la presidencia de la Junta por la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo. Las organizaciones han confirmado este martes en la sede de Comisiones Obreras (CCOO) su concurrencia en una coalición conjunta para las próximas elecciones autonómicas. Con ello finaliza, según las formaciones, un proceso abierto de recogida de avales que se ha resuelto con la candidatura de consenso de Gascón. Marina Sáenz Echebarría, co-coordinadora del Movimiento Sumar en Castilla y León y segunda en la coalición, ha confirmado que el proceso continuará con el inicio de procesos provinciales. Con ellos pretenden, según Gascón, obtener candidaturas "integradas, representativas, con arraigo, conocimiento de las necesidades de nuestro territorio y presencia en los conflictos". “Queremos ser el puente de transmisión de una base social que la Junta normalmente ningunea o abandona”, ha afirmado Sáenz Echebarría.

El proceso continuará con la redacción de un programa común que, de acuerdo a las formaciones, constituya una “alternativa real” para Castilla y León. "No se trata sólo acabar con casi 40 años de gobierno del PP sino proponer políticas valientes que luchen por el futuro de nuestra comunidad ", ha afirmado Gascón. “Los electores tienen que saber que este espacio necesita estar bien representado en las cortes para que el cambio político sea posible en nuestra comunidad autónoma”, ha sentenciado José María Elena, secretario de organización en la Mesa de Coordinación de Verdes Equo Castilla y León.

Juan Gascón es profesor de enseñanza secundaria y coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León desde 2020. Ha sido elegido en dos ocasiones concejal en el Ayuntamiento de Palencia, cargo que ha ocupado entre 2011 y 2019. En 2022 encabezó la lista de la provincia de Burgos en las elecciones a las Cortes de Castilla y León.

En su discurso de presentación, Gascón ha apelado a la “ilusión revolucionaria” de la población más joven y ha centrado sus prioridades en la sanidad, la vivienda y la redistribución de la riqueza. El candidato ha llamado a superar “los límites de los partidos” y a mantener la mano tendida a quienes “no han querido participar”. “Es urgente transformar la dinámica en la que la Junta está inmersa”, ha afirmado Gascón. El candidato ha defendido la necesidad de “trabajar en positivo, cooperar con los sindicatos, los movimientos sociales y las personas huérfanas de representación política para defender la democracia y construir otra Castilla y León posible y necesaria”.