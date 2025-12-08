Deportes

Olivia Marcos y Rodrigo García subcampeones de España de Boxeo

Raúl Majarres y Nayara Penagos obtuvieron la medalla de bronce en los campeonatos de España de Boxeo Joven, Junior y Escolar .

Onda Cero Palencia

Palencia |

Olivia Marcos y Rodrigo García subcampeones de España de Boxeo | David Marcos

Durante la semana pasada el boxeo fue protagonista en la capital palentina. La disputa de los campeonatos de España de Boxeo Joven, Junior y Escolar reunió en Palencia a más de 500 participantes que, junto a los equipos técnicos y acompañantes, lograron colgar el cartel de completo en los hoteles de la capital. Entre los representantes palentinos cabe destacar la medalla de plata conseguida por Olivia Marcos (abanderada de la representación de Castilla y León) en la categoría de 38 kilogramos. También logró ser subcampeón de España en la categoría de 52 kilogramos, Rodrigo García. Destacar la presea de bronce que lograron Raúl Majarres (43 kilogramos) y Nayara Penagos (52 kilogramos). El quinto representante palentino, Ernesto Alonso, no logró medalla.

