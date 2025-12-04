Toni Acosta, Premio AMGu de Honor en Guardo

Toni Acosta es una de las actrices más queridas y versátiles de la ficción española, con una trayectoria que combina éxitos televisivos, cine y teatro. La intérprete canaria demuestra a golpe de función por qué se ha convertido en un referente absoluto del entretenimiento nacional, conquistando al público con cada nuevo proyecto y dejando claro que su talento sigue en plena ebullición.

Méritos más que de sobra para que la Fundación AMGu haya elegido a la también cómica como merecedora del Premio AMGu de Honor en digno reconocimiento a una carrera repleta de éxitos en la que la intérprete ha gozado siempre del cariño del público. Será el próximo 10 de enero cuando la tinerfeña recoja su galardón en el municipio minero en el marco de la ceremonia inaugural del Certamen Nacional de Teatro Aficionado Montaña Palentina, que en 2026 alcanzará su duodécima edición.

Pero Acosta no solo se desplazará hasta la capital del Alto Carrión para recoger esta distinción, que asegura recibir “con mucha emoción” al tratarse de un galardón que “nace del cariño del público”, sino que también se subirá a las tablas del auditorio municipal para representar la obra Una madre de película, con la que está triunfando en todo el país en una gira que se está ganando los elogios de la crítica y el respeto de los espectadores. Las entradas anticipadas para en espectáculo están disponibles desde este jueves en la taquilla del auditorio y en www.amgu.org.

“Además de recoger el galardón, nos gusta que los actores que nos visitan interpreten las obras con las que están girando por un doble motivo: Primero, porque se les da a los habitantes de la comarca de Guardo la oportunidad de ver sobre el escenario a artistas consagrados; y segundo porque hacen lo que más les gusta, que es actuar frente al público”, manifiesta el director de AMGu, Manuel Dos Santos. Asimismo, recuerda su papel protagonista en la saga Padre no hay más que uno de Santiago Segura, cuyo elenco infantil al completo visitó Guardo este verano con Luna Fulgencio, ligada familiarmente a Cardaño de Arriba, a la cabeza.

Toni Acosta se suma a una ya larga lista de galardonados con este reconocimiento que nace del respeto y la admiración de AMGu por su trabajo en la que figuran Antonia San Juan, Bibiana Fernández, María Galiana, Josema Yuste, María Luisa Merlo, Moncho Borraajo, Concha Velasco, Lola Herrera, José Sacristán, Petra Martínez, Juan Margallo, Carlos Santos, Pepe Viyuela, Llorenç González, la familia Ozores, Gabino Diego y la serie Gran Hotel.

XII CERTAMEN DE TEATRO

La entrega del Premio AMGu de Honor será la antesala de la duodécima edición, que se celebrará entre finales de febrero -justo después de Carnaval- y marzo. Más de 2.000 espectadores en cada una de sus convocatorias llegados desde diferentes rincones de la provincia de Palencia y de la vecina León demuestran el rotundo éxito del certamen, cuyas bases ya están disponibles en la web de la Fundación AMGu.

Cada año un centenar de compañías presentan su candidatura, entre las que un comité de evaluación selecciona las que finalmente acudirán al municipio minero. Todos ellos competirán por uno de los ocho Premios AMGu que concede la organización: mejor representación, puesta en escena, actor principal, actriz principal, actor de reparto, actriz de reparto y especial del público, que los asistentes eligen con sus votos.

Por otro lado, cabe recordar que el festival cuenta con el Sello de Calidad de la Confederación de Teatro Amateur, que reconoce a aquellas muestras que sobrepasan un baremo de calidad, como ya ha demostrado con creces el colectivo. Quien está detrás de esta distinción es Escenamateur, organismo designado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) que vela por la calidad de los ciclos escénicos para dotar de un mayor prestigio a las muestras.