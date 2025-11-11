Navidad

La Cabalgaza se celebrará el 14 de diciembre en Palencia

Palencia es una de las cinco capitales de Castilla y León que acogerán esta cita.

Ya tenemos fecha para una de las citas más esperadas de la Navidad. Como ha podido saber Onda Cero y ha confirmado a esta emisora el concejal de Fiestas, Francisco Fernández, será el domingo 14 de diciembre cuando la capital palentina acoja una nueva edición de la Cabalgaza de Papá Noel de Leche Gaza.

En total son cinco las localidades de Castilla y León que acogerán esta cabalgata con Papa Noel de protagonista. La Cabalgaza se celebrará el 13 de diciembre en Valladolid, el 14 en Palencia, el 20 en León, el 21 de diciembre en Salamanca; y el 23 en Zamora.

Francisco Fernández, afirma en esta emisora que la Cabalgaza de Leche Gaza es una de las citas principales de la Navidad en la capital por su espectacularidad y por reunir a miles de familias palentinas.

