La Junta confirma el nuevo atropello a un lince pero anuncia que se están produciendo "emparejamientos"

Aunque ya se contaba con este tipo de percances, lo cierto es que el programa de reintroducción del lince en el Cerrato Palentino ha vuelto a sufrir un nuevo revés. Hemos conocido que “Venadillo”, uno de los linces reintroducidos en nuestra provincia, ha fallecido tras ser atropellado. Esta baja se suma a las dos producidas con anterioridad donde otro lince murió atropellado y otro ahogado.

Pese a estos tres sucesos, a pregunta de Onda Cero Palencia el delegado Territorial de la Junta en nuestra provincia, José Antonio Rubio Mielgo, señala que este tipo de accidentes estaba previsto que se pudieran producir. Ahora la Junta trabaja en la mejora de la señalética para rebajar los riesgos de atropello.

El delegado Territorial nos cuenta que, junto a los ocho linces introducidos en un principio, recientemente ha llegado un nuevo ejemplar al que se sumarán otros en las próximas semanas. Además traslada que ya se está viendo emparejamientos lo que abre la esperanza a futuras camadas durante los próximos meses.