Nace Tourfacyl para situar a Palencia en la vanguardia de la innovación turística

Tourfacyl es una plataforma digital con Apps - para IOS y ANDROID – para impulsar el turismo y nace con la vocación de situar a Palencia y a Castilla y León en la vanguardia de la innovación turística, aportando una solución digital única que conecta la oferta turística, cultural y hostelera con visitantes y residentes. Este proyecto refleja nuestro compromiso con el territorio, la sostenibilidad, la igualdad y la transformación digital. “Tourfacyl, la plataforma digital que conecta el turismo local, nacional e internacional con la mejor oferta comercial, de hostelería y alojamiento de Castilla y León, en definitiva, una oferta especial para el turismo y ocio en nuestra Comunidad” La empresa de hostelería palentina Y Un Cuerno, S.L, es la promotora del proyecto y tiene como socios tecnológicos y de comunicación a la consultora Best Line Consulting, S.L. y a la empresa de desarrollo de software Weber Solutions, S.L. Y Un Cuerno con más de una década de trayectoria vinculada al sector hostelero, actualmente cuenta con 7 locales en la ciudad de Palencia y tiene como leitmotiv principal: dinamizar la economía local y fomentar la innovación como herramienta de desarrollo comercial para el Turismo. En 2022 obtuvo el premio de turismo de la Cámara de comercio y posteriormente creó el producto de marketing “Aire de Palencia”. Con Tourfacyl damos un paso más, aplicando nuestro conocimiento y experiencia a un proyecto con impacto regional y nacional. Tourfacyl es una plataforma digital multicanal (web y aplicaciones móviles) concebida como una ventana de Castilla y León al mundo.

El proyecto centraliza en un único espacio digital la oferta turística, hostelera y comercial seleccionada, para facilitar a los usuarios la forma de descubrir, planificar y disfrutar de experiencias únicas en la región. Surge de la necesidad de dotar al sector de una herramienta de digitalización competitiva, capaz de aglutinar y visibilizar a miles de pequeños negocios y recursos locales que hasta ahora no contaban con un claro escaparate común. Y cuenta ya con más de 300 partners asociados, mayoritariamente localizados en Palencia. 2 “Hemos concebido Tourfacyl como un puente entre el turismo y la oferta real del territorio de Castilla y León, destacando de forma especial la oferta realizada por las PYMEs y empresarios autónomos, para así darles la visibilidad que tanto necesitan”. “Queremos que Castilla y León sea percibida como un destino vivo, donde cada comercio, restaurante o servicio local, que cuente con una oferta singular/ especial pueda formar parte del viaje del visitante y también del ocio para el residente en el territorio”. El desarrollo del proyecto ha partido de un análisis exhaustivo de la realidad turística de Palencia y Castilla y León. Se detectaron debilidades como la dispersión de la información, la falta de visibilidad de las PYMEs, la escasa digitalización en el medio rural y la necesidad de conectar turismo, cultura y comercio en una sola experiencia. Tourfacyl responde a estos retos con una propuesta diferenciadora que integra a empresas, administraciones y turistas en un ecosistema digital inclusivo. A diferencia de otras plataformas globales (Booking, TripAdvisor, Google Travel), Tourfacyl nace desde el territorio y para el territorio, con una filosofía de proximidad, sostenibilidad e innovación social. El usuario encuentra no solo un buscador de alojamientos o restaurantes, sino un catálogo vivo de experiencias, eventos, rutas, productos locales y servicios de proximidad, seleccionados en las categorías de “Monumentos, Naturaleza, Actividades, Alojamiento, Comer y beber y Te recomendamos”. Las Apps y la Web están ya disponibles, actualmente -en español e inglés- y desde ella será posible acceder a promociones y descuentos, sugerencias, alertas o contenido multimedia de una manera intuitiva con geolocalización, pasarela de pagos y formación. Tourfacyl esta presente en las principales redes sociales desde las que invitará a todos a descargarse la aplicación - en el móvil - y comenzar a disfrutar de una manera más sencilla y original de su tiempo libre. Esperamos contar, como no puede ser de otra manera, con la estrecha colaboración de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, así como de la Junta de CyL, ya que compartimos objetivos claramente comunes. Este proyecto ha contado con la ayuda de la Convocatoria 2023 de “Digitalización de «Última Milla» en empresas del sector turístico” del Ministerio de Industria y Turismo, en el marco del PRTR, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. BOE