Miriam Andrés acusa a ¡Vamos Palencia! de "falta de valentía" y garantiza "tranquilidad absoluta"

(ICAL) La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), junto al resto de concejales socialistas, respondió hoy con firmeza y un tono de absoluta serenidad a la ruptura del pacto de gobierno anunciada ayer por Vamos Palencia. La formación local, que hasta ahora actuaba como socio de investidura, decidió abandonar el acuerdo por "falta de impulso, transformación y modernización" de la ciudad. Sin embargo, Andrés desmontó esta narrativa con una batería de argumentos que ponen en evidencia lo que califica como "impostura" y "falta de lealtad institucional" por parte de sus exaliados, mientras reafirma el “compromiso del equipo de gobierno con su programa electoral y la ciudadanía palentina”.

"Esta decisión tomada ayer por Vamos Palencia no cambia nada porque realmente jamás tuvimos su apoyo real", comenzó Andrés su intervención transmitiendo a la ciudadanía "absoluta tranquilidad". La alcaldesa recordó que, en cada iniciativa impulsada por el equipo de gobierno para modernizar y transformar la ciudad, Vamos Palencia no solo negó su voto, sino que optó por la confrontación abierta. Como ejemplo paradigmático, citó la polémica en torno a la zona peatonal.

"Ellos mismos lo llevaban en su programa y formaba parte del acuerdo de gobernabilidad para hacer una ciudad más peatonal y accesible. Sin embargo, fueron partícipes en una recogida de firmas en contra". Andrés profundizó en las diferencias estructurales entre ambos partidos. "Hay una diferencia clara entre el Partido Socialista y Vamos Palencia. El PSOE se tomó en serio ese pacto. Reiteramos en varias ocasiones la posibilidad de que entraran a trabajar en las áreas que quisieran en el equipo de gobierno. Se negaron, y les digo por qué: por falta de valentía y les ha sobrado impostura".

Según la regidora, los representantes de Vamos Palencia preferían "solo las fotos buenas", como las relacionadas con el clúster o la mujer palentina, evitando cualquier decisión controvertida que no contara con el 100 por cien de la aprobación popular. "Trabajar, transformar y cambiar nunca gusta al 100 por cien de la población, pero ellos se apartaban en cuanto veían una mínima contestación".

La alcaldesa no escatimó en críticas a las formas de la ruptura, que calificó de "irresponsables y poco institucionales". Reveló que, hace apenas tres días, una concejala de Vamos Palencia negociaba con el concejal de Urbanismo el plan de asfaltado y acerado. "Ayer, diez minutos antes de su rueda de prensa, recibo una llamada que no puedo coger, y cuando voy a devolverla, me entero con un WhatsApp dejándonos como en una relación de adolescentes. Esa es la lealtad institucional que hemos tenido". Además, ironizó sobre el "mal día" elegido para el anuncio.

"Mientras ellos comparecían para romper el pacto, en el mismo salón de plenos se celebraba una reunión del clúster con el tercer sector, presentando seis proyectos con apoyo unánime del tejido asociativo y ayer, este Ayuntamiento homenajeaba a un palentino que merecía ser la noticia del día. Eso es alejarse no solo de la vida política, sino de la ciudadanía palentina", afirmó la alcaldesa visiblemente molesta.

Andrés fue más allá, cuestionando el compromiso real de Vamos Palencia con la ciudad. "Venir y aterrizar de Málaga dos o tres veces al año no cambia la ciudad de Palencia. No se puede modernizar a golpe de rueda de prensa desde Málaga", señaló la edil en alusiones claras al presidente de la formación localista, Diego Isabel La Moneda. Además, Andrés fue certera con las dos concejalas de la formación localista. "Tienen dos opciones. Remar a favor de los intereses generales de la ciudad o seguir haciendo seguidismo de un proyecto personalista. Qué casualidad que se asomen las elecciones autonómicas". El Ayuntamiento tratará a Vamos Palencia "como cualquier otro grupo de la oposición, con el mismo trato y negociando todas aquellas iniciativas que creamos buenas para Palencia".

En un repaso exhaustivo a la trayectoria del pacto, la alcaldesa enumeró votaciones clave donde Vamos Palencia se posicionó en contra, a pesar de formar parte del acuerdo de gobernabilidad. “La Agenda Urbana 2030, la Ordenanza de Venta Ambulante, la de Terrazas en Vía Pública o las ordenanzas fiscales”, explicó. "Si hubiera sido por ellos, este Ayuntamiento no se habría podido presentar siquiera a los fondos EDIL. Hemos tenido votaciones como para pagar a proveedores donde votaban en contra". A pesar de ello, Andrés destacó el alto grado de cumplimiento.

"Del acuerdo de gobernabilidad, de 41 medidas, nos salen 39 ejecutadas, empezadas o presupuestadas, un 95 por ciento. Espero agotar la legislatura", explicó Andrés, que no teme una posible moción de censura por parte de la oposición.

Cambios tras la salida

La ruptura conlleva cambios prácticos inmediatos. Los dos eventuales adscritos al grupo de Vamos Palencia fueron cesados esta misma mañana, y se reorganizarán espacios y despachos. En la Junta de Gobierno Local, su representación pasa de dos a un miembro, en función del número de concejales. Proyectos emblemáticos como el clúster de los cuidados seguirán adelante "con el apoyo del tercer sector y el empeño de la concejala de Servicios Sociales", mientras que la oficina de atracción de inversiones –sobre la que la alcaldesa expresó dudas iniciales– se consensuará ahora con agentes empresariales y sindicatos para evitar que sea "un bluff".

"No nos ha sorprendido el fondo de la cuestión, porque no nos hemos sentido nunca respaldados al 100 por cien. Piensen que en los plenos, la mayor parte de cosas importantes han salido con la abstención del PP, e incluso para pagar a proveedores votaban en contra", añadió Andrés, subrayando que la relación "casi no ha existido desde el principio, pero no por voluntad nuestra".

La alcaldesa aseguró que el PSOE ofreció sistemáticamente a Vamos Palencia entrar a gobernar áreas clave, como la oficina de atracción de inversiones, pero siempre recibió negativas. "Nos han sorprendido las formas. No es normal que un martes estés hablando del plan de acerado con una de sus concejalas, o que por la mañana en una emisora se hable del acuerdo de gobernabilidad el mismo día que se rompe. Denota falta de responsabilidad, lealtad y, si me permiten, de estilo".

Ante el reto de las votaciones en el Pleno –donde el PSOE cuenta con 10 concejales y se necesitan 13 para muchas decisiones–, Andrés reafirmó la disposición a negociar. "Seguiremos trabajando con todos y cada uno de los grupos políticos de la oposición para encontrar consensos. No es nada nuevo". Asimismo, dejó caer que ahora, liberados de las priorizaciones del pacto, el equipo de gobierno cumplirá con mayor libertad su programa electoral, que recibió el apoyo mayoritario de la ciudadanía. "La mujer palentina la llevaba el PSOE en el programa, y vamos a seguir cumpliéndolo. No descarto ninguna opción para aprobar el presupuesto, habrá cuantías que bailen a cosas prioritarias, como farolas en una zona que nos piden desde hace tiempo y no podíamos por falta de crédito".

En un contexto de estabilidad presupuestaria y con el horizonte de las elecciones autonómicas, la alcaldesa cerró su intervención con un mensaje de optimismo. "Agotaremos la legislatura, no me cabe duda. Ellos verán su resultado en futuras convocatorias electorales", concluyó Miriam Andrés.