La MCIP convoca la undécima edición del concurso de cortometrajes con móviles "90 segundos de cine"

La organización de la 36ª edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, que se celebrará del 26 de febrero al 6 de marzo de 2027, ha abierto hoy martes la convocatoria de la undécima edición del concurso ’90 segundos de cine’, un certamen que invita a los jóvenes creadores a filmar historias de breve duración mediante dispositivos móviles.

Con este concurso, la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia vuelven a apostar por dar voz a los jóvenes creadores, que solo necesitan un smartphone e imaginación para crear y exponer sus obras al público. El lema elegido esta edición es ‘Nada es lo que parece’ y los trabajos presentados, realizados con cualquier tipo de smartphone, no podrán exceder los 90 segundos de duración. Sus autores deberán indicar la marca y el modelo empleado durante la filmación. Está permitida la edición o el tratamiento posterior de imágenes con los programas de edición que los participantes consideren oportunos.

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar un número ilimitado de cortometrajes y deberán tener una edad comprendida entre los 14 y los 35 años. Por otro lado, podrán presentar creaciones en cualquiera de los siguientes formatos audiovisuales: 3GP, 3GPP, MP4, MPG, FLV, MKW y AVI. La calidad de los trabajos no deberá ser inferior a los HD720P. La organización del festival recomienda, no obstante, una calidad de FHD1080P para facilitar su proyección y visualización en sala.

El jurado convocado por la organización de la trigésima sexta edición de la Muestra de Cine fallará el ‘Premio del Jurado’, con una dotación que asciende a 700 euros. Además, todas las piezas presentadas a concurso podrán aspirar también al ‘Premio del Público’, otorgado mediante las votaciones realizadas a través del canal de YouTube del festival palentino (@mcippalencia893), y dotado con 300 euros, y al ‘Premio Impulsa Creación para Alumn@s de Enseñanzas Medias’ que concede el jurado de la MCIP (300 euros). Los galardones no serán acumulables.

Los cortometrajes serán remitidos al correo electrónico palenciamcip@gmail.com hasta el 30 de diciembre a través de www.swisstransfer.com para su alojamiento en la site de la MCIP (@mcippalencia893). Además, los participantes deberán proporcionar a la organización los respectivos anexos disponibles en la web www.palenciamcip.com. Después, entre el 22 de enero y hasta las 12.00 horas del 7 de febrero de 2027, los cortometrajes recibidos podrán ser visionados y votados en el canal YouTube. Será computado como un voto cada una de las selecciones favorables o ‘me gusta’ que hayan recibido las obras concursantes, siendo el ganador del premio del público el cortometraje que más votos haya conseguido. La comunicación de los galardonados se hará pública el 5 de marzo de 2027 y la entrega de premios tendrá lugar en la gala de clausura de la 36 edición de la MCIP, que se celebrará en el Cine Ortega el sábado 6 de marzo de 2027.