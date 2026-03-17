Marta Sánchez actuará en Palencia con motivo del Día de Castilla y León

La Consejería de la Presidencia, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, trabaja ya en la preparación de los actos con los que la Comunidad celebrará el Día de Castilla y León 2026, una programación que volverá a combinar música, cultura y deporte en todo el territorio.

Como antesala de la fiesta de la Comunidad, se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid el acto institucional de entrega de los Premios Castilla y León 2025, que reconocen cada año la excelencia y la trayectoria de personas y entidades destacadas de la Comunidad en diferentes ámbitos.

Estos premios, cuyos ganadores ya han sido anunciados, distinguen a los mejores de Castilla y León en siete categorías: Artes; Ciencias Sociales y Humanidades; Deporte; Investigación Científica y Técnica e Innovación; Letras; Tauromaquia; y Valores Humanos y Sociales.

Conciertos de éxito para el 22 de abril

La víspera del Día de Castilla y León estará marcada por la música. La Junta impulsará 12 conciertos gratuitos que se celebrarán la noche del 22 de abril, a partir de las 21 horas, en las nueve capitales de provincia, además de en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Los artistas y grupos previstos para esta celebración son los siguientes:

Ávila: José Mercé

Burgos: Lia Kali

Aranda de Duero: Orquesta Panorama

Miranda de Ebro: Medina Azahara

León: Omar Montes

Ponferrada: Mägo de Oz

Palencia: Marta Sánchez

Salamanca: Beret

Segovia: Lucho RK

Soria: Chambao

Valladolid: Antonio José

Zamora: Leire Martínez

Estos conciertos irán precedidos por la actuación de un artista o grupo local como telonero a partir de las 21 horas, reforzando así el apoyo al talento musical de la Comunidad. Dichos artistas son los siguientes: En Ávila, Abandolaos Flamenco; en Burgos, The Solutions; en Miranda de Ebro, Zoe; en León, Yoni Gabarre Montoya “Promesa Flamenca”; en Ponferrada, Perro Futuro; en Palencia, Oni; en Salamanca, Orca; en Segovia, El Canto del Bobo; en Soria, Los Trolocos; en Valladolid, Salto Base; y en Zamora, Adrián Lorenzo. En el caso de Aranda de Duero no habrá telonero, debido a la mayor duración del concierto principal, que arrancará directamente a las 21 horas.

En palabras del consejero de la Presidencia y presidente de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, “el Día de Castilla y León es una oportunidad para celebrar lo que somos como Comunidad, y la música es una de las mejores formas de hacerlo juntos. Con estos conciertos queremos que la fiesta llegue a todos los rincones de Castilla y León, con artistas muy reconocidos y con estilos diferentes para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una noche especial”.

La celebración de estos conciertos en la víspera del Día de Castilla y León responde también al respeto institucional hacia los actos que se celebran el 23 de abril en Villalar de los Comuneros, de modo que quienes lo deseen puedan disfrutar de los conciertos y acudir al día siguiente a esta localidad vallisoletana.

Actividades deportivas solidarias

La programación del Día de la Comunidad se completará el propio 23 de abril con actividades deportivas gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía en las mismas 12 localidades que acogerán los conciertos.

Durante la mañana se celebrarán carreras populares y marchas familiares de cinco kilómetros, con inscripción gratuita y pensadas para la participación de personas de todas las edades. Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y una bolsa de avituallamiento, y posteriormente se realizará la entrega de trofeos a los ganadores de las pruebas deportivas.

Las carreras tendrán una distancia de entre 4 y 8 kilómetros de recorrido, dependiendo del municipio, y las marchas solidarias serán de entre 2 y 5 kilómetros. Todas las actividades deportivas comenzarán a las 11 de la mañana, salvo en la ciudad de León, en la que se adelantará su salida a las 10:30.

En la edición de este año, la Fundación Valores colabora con la Federación de Atletismo de Castilla y León para la organización de las pruebas. En el caso de Valladolid, la celebración de estas actividades coincidirá con el desarrollo de la carrera de la Policía Local, que conmemora el 200 aniversario de su creación.

Además, estas marchas tendrán un carácter solidario, dado que estarán destinadas a visibilizar el trabajo de Plena Inclusión Castilla y León, federación que agrupa a 40 asociaciones y fundaciones que trabajan por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Entre sus objetivos se encuentra promover la plena inclusión de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad, favoreciendo que puedan desarrollar su proyecto de vida como ciudadanos de pleno derecho.

Las inscripciones para participar en estas actividades estarán abiertas a partir de este jueves, 19 de marzo, y hasta el 20 de abril, a través de la página web de la Fundación Valores (fundacionvalorescyl.es), donde también se podrán consultar los recorridos, horarios y el resto de detalles de cada una de las pruebas.

González Gago ha asegurado que “las carreras y marchas populares del Día de Castilla y León se han consolidado como una actividad muy participativa que une deporte, convivencia y solidaridad. Queremos que familias, jóvenes y mayores puedan celebrar juntos nuestra fiesta practicando deporte y, al mismo tiempo, dando visibilidad a las asociaciones que realizan una labor social tan importante en nuestra Comunidad”.

Premios de música folk y tradicional

Las actividades programadas por la Junta para el Día de la Comunidad se completarán con la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, que se celebrará el día 23 de abril en la localidad de Villalar de los Comuneros.

Estos galardones nacen con el objetivo de reconocer y poner en valor la música y las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la Comunidad. En esta primera edición, estos Premios contarán con tres categorías, cada una de ellas dotada con 3.000 euros: Premio Individual; Premio al Mejor Grupo o Agrupación de Música o Danza Tradicional, y Premio a la Mejor Iniciativa de Recuperación, Investigación o Divulgación del Folclore.

Cerca de medio centenar de candidaturas se han presentado a esta primera convocatoria. El jurado, integrado por siete personas de reconocido prestigio vinculadas al ámbito de la música tradicional, la cultura, la investigación y la docencia, se reunirá el próximo 31 de marzo para decidir las candidaturas ganadoras.

Según González Gago, “con estos premios, la Junta de Castilla y León quiere rendir homenaje a una música que forma parte de las señas de identidad de la Comunidad y contribuir a preservar y proyectar hacia el futuro un legado cultural profundamente arraigado en su territorio”.