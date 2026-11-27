La candidata socialista al Congreso de los Diputados, María Luz Martínez Seijo, ha presentado hoy las propuestas del PSOE para la juventud, defendiendo que el principal reto de Palencia no es solo atraer inversiones o generar empleo, sino garantizar que los jóvenes puedan estudiar, trabajar, emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en la provincia. "Cuando un joven se marcha porque no encuentra oportunidades, Palencia pierde talento, capacidad de innovación y futuro. Por eso las políticas de juventud son una prioridad estratégica para el PSOE", ha afirmado Martínez Seijo. La candidata ha destacado que las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un cambio profundo para la juventud española. Entre ellas figuran la mayor inversión en becas de la historia, las ayudas al alquiler, la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el impulso a la Formación Profesional y los programas de apoyo a la emancipación juvenil. En España, el presupuesto destinado a becas alcanza cifras récord superiores a los 2.500 millones de euros, permitiendo que cientos de miles de estudiantes puedan continuar sus estudios independientemente de su situación económica. En Palencia, más de 1.150 estudiantes reciben becas financiadas por el Gobierno de España y más de 660 alumnos con necesidades específicas reciben ayudas reforzadas. Además, se han creado más de 1.200 nuevas plazas de Formación Profesional vinculadas a sectores estratégicos como la automoción, la agroalimentación, las energías renovables y la logística. La candidata ha recordado que el empleo juvenil en la provincia ha registrado una evolución positiva, el 40% desde el 2018 gracias a la reforma laboral y al crecimiento económico. "Hoy los jóvenes tienen más posibilidades de acceder a un empleo estable que hace unos años. Hemos pasado de un modelo basado en la precariedad y los contratos temporales a otro donde el contrato indefinido se ha convertido en la norma".

Asimismo, ha destacado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional desde los 735 euros de 2018 hasta más de 1.221euros actuales beneficia especialmente a trabajadores jóvenes que se incorporan al mercado laboral, mejorando su capacidad de independencia económica. Sin embargo, la candidata socialista considera que siguen existiendo obstáculos importantes. El acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones, mientras que la despoblación y el envejecimiento amenazan con reducir las oportunidades futuras de la provincia. Según los datos disponibles, cerca de 9.754 trabajadores palentinos se jubilarán durante los próximos años frente a apenas 6.512 jóvenes disponibles para incorporarse al mercado laboral. "Este dato refleja la magnitud del desafío, pero también de la oportunidad. Necesitamos convertir el relevo generacional en una oportunidad para atraer talento y fijar población", ha señalado. La candidata ha sido especialmente crítica con el modelo defendido por el Partido Popular. "El PP votó contra la reforma laboral, contra la subida del salario mínimo y contra muchas de las medidas que hoy benefician directamente a los jóvenes. Cuando gobernaron fomentaron la precariedad y empujaron a toda una generación a emigrar. Nosotros queremos que los jóvenes puedan quedarse y prosperar aquí", ha afirmado Martínez Seijo. De cara a la próxima legislatura, el PSOE propone un gran Plan Joven para Palencia basado en cinco ejes: empleo, vivienda, formación, emprendimiento y retorno del talento. Entre las medidas planteadas figuran la ampliación de la oferta de FP Dual, nuevos programas para emprendedores rurales, apoyo específico a empresas que contraten jóvenes de forma estable, más vivienda asequible para menores de 35 años, ampliación del Bono Alquiler Joven, desarrollo del programa estatal TU CASA y líneas específicas para facilitar el acceso a la primera vivienda. Asimismo, Martínez Seijo defiende reforzar la conexión entre el Campus Universitario de Palencia, los centros tecnológicos, Renault, la industria auxiliar y el sector agroalimentario para generar empleo cualificado y oportunidades profesionales de alto valor añadido. "Queremos que un joven que nazca en Palencia pueda estudiar aquí, trabajar aquí, formar una familia aquí y construir aquí su futuro. Ese es el proyecto que representa el PSOE", ha concluido.