La Marcha Inclusiva del Grupo Fundación San Cebrián tendrá lugar el sábado 27 de septiembre entre Fuentes de Valdepero y Palencia

‘Una comunidad de 10’, es el lema este año de la XVI Marcha Inclusiva del Grupo Fundación San Cebrián, un lema como homenaje a la comunidad, a los vecinos y al entorno y un lema que celebra también los 10 años del Centro de Vida Independiente, inaugurado en 2015, con el objetivo, de ser un espacio abierto a toda la comunidad. Esta mañana se han dado a conocer los pormenores de la Marcha, que se celebrará el sábado, 27 de septiembre entre Fuentes de Valdepero y Palencia (llegada al Centro de Vida Independiente, ubicado en la calle Miguel de Benavides, con esquina Paseo del Otero). En la rueda de prensa han estado presentes, la gerente de la entidad, Eva del Río, acompañada de Daniel Sancho, miembro del equipo organizador de la marcha; el párroco de las dos parroquias, Anastasio González, párroco de las Iglesias San Ignacio y Santa Inés (Barrio del Cristo) y Santa María estela (Ave María) y representantes de los ayuntamientos de las localidades por las que pasará la marcha, como la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y la concejala del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, Jenifer de Celis. Este año el lema de la Marcha es ‘Una comunidad de 10’ y con él la entidad quiere poner en valor el papel que tiene la sociedad y la comunidad en la vida de las personas, por ello desde el Centro de Vida Independiente, que este año cumple 10 años, se organizan de forma puntual actividades organizadas con la comunidad, desde un Bingo Solidario a beneficio de las parroquias del Barrio del Ave María y del Barrio del Cristo o durante la Semana Santa, la actividad dirigida a los niños de recogida de huevos de Pascua.

“Queremos que esta marcha aúne comunidad, con celebración y con agradecimiento a todas las personas que han pasado por nuestro Centro de Vida Independiente durante estos 10 años”, afirmó la gerente, Eva del Rio. Los padrinos de este año, serán un total de 7 personas del barrio, entre ellas, Anastasio González, párroco de las dos iglesias de los dos barrios; Miguel Ángel Lacarra, vecino del barrio y usuario del servicio de Fisioterapia del centro; Gloria García, ya jubilada y propietaria de una tienda del barrio; Andrés Pérez, un niño vecino del barrio, usuario del servicio de logopedia del Centro; Celia Díaz, vecina también del barrio y usuaria del servicio de fisio; Elena Atienza, vecina del barrio y usuaria del centro de día; y un representante de los bares de la zona. Para poner en valor los 10 años, desde la entidad se pondrá en marcha durante el recorrido un concurso de fotos, para que cada participante que quiera se saque una foto durante el recorrido de la marcha para luego subirla a las Redes sociales de la entidad en Instagram, Facebook o X mencionando al Grupo Fundación San Cebrián y poniendo el hastag #unacomunidadde10. El objetivo, es ser original y hacerse una foto en la que aparezca el número 10 durante el recorrido. Tras la marcha, un jurado formado por los grupos de interés de la entidad determinará la foto más original. Además, cada uno de los participantes recibirá como detalle un bolígrafo elaborado por personas con discapacidad de los servicios. A la llegada a Palencia, habrá música gracias al grupo Winters, que amenizarán la llegada de los andarines y la comida. La marcha partirá de Fuentes de Valdepero en torno a las 10,30 horas y los primeros andarines llegarán a Palencia en torno a las 12,30 de la mañana donde está prevista la actuación del Grupo musical Winters, para amenizar la mañana antes de la comida, que tendrá lugar a las 14 horas.

La comida, una fideuá será elaborada por el cocinero Roberto Espeso, que contará con el apoyo de personas con discapacidad de la entidad formadas en cocina. También se ha establecido un número de cuenta para que quien lo desee haga una donación: Fila Cero: ES05 2103 4532 5100 3206 7061 y el número de BIZUM con el código 00927 La inscripción podrá hacerse: - Online: www.fundacionsancebrian.com/marcha - Presencial: • Sede Social Palencia: Plaza Juan XXIII nº5. Telf. 979 706954 (en horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.) • Centro V.I. Fidel Ramos (Palencia): Paseo del Otero esquina c/Miguel Benavides. Telf. 979 740699. • Centro Ocupacional: Pol. ind. de Carrión de los Condes. Telf. 979 880927. • Sede San Cebrián de Campos. • Centro Ocupacional Caminal. Frómista. • Espacio Abierto Ángel Aguado en Villamuriel.