Luca de Meo, CEO del Grupo Renault, recibe la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica

La Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica ha sido entregada por el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, a Luca de Meo, CEO de Renault Group, en el marco de una visita realizada al palacio de La Moncloa. La concesión de este reconocimiento fue aprobada en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 16 de marzo.

La condecoración de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica reconoce la aportación y contribución de Luca de Meo al territorio español, así como su papel en las relaciones de amistad y cooperación de nuestro país con el resto de la comunidad internacional. Este reconocimiento corresponde otorgarlo al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Luca de Meo ha declarado “me siento muy orgulloso por el reconocimiento de mayor importancia que concede el Gobierno de España, un galardón que tiene un gran prestigio no sólo en España sino también a nivel internacional. Siempre he recibido una acogida fantástica por parte de España y los españoles y me hace muy feliz haber sido adoptado por este maravilloso país al que llevo y llevaré siempre en mi corazón”

Nacido en Milán (Italia) en 1967, Luca de Meo es graduado en Administración de Empresas. Cuenta con una dilatada carrera de más de 25 años de experiencia en el sector del automóvil. De Meo, que comenzó su trayectoria en Renault, ocupa la posición de CEO de Renault Group desde el junio de 2020.

Recordamos que el martes 23 de marzo, Luca de Meo presentará en la fábrica de Renault en Villamuriel el Plan Industrial de la marca del grupo del rombo para nuestro país. Al acto acudirá el Rey de España, Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.