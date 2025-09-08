Localizado el matrimonio desaparecido desde la noche del domingo en Ampudia

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento en torno a las 21:30 horas de ayer domingo 7 de septiembre, de la desaparición en Ampudia de un hombre de 89 años y una mujer de 84. Desde ese momento, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió un dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana.

A las 01:57 horas de esta madrugada, se localizaron a estas dos personas en un camino próximo a la localidad de Ampudia, en aparente buen estado de salud. Una patrulla de la Guardia Civil se encargó de trasladarlos hasta la residencia de Ampudia y de comunicar a sus familiares el final desenlace.