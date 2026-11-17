La directora letona Laila Pakalniņa recibirá el Águila de Oro Internacional del 38 Aguilar Film Festival, que se celebrará del 4 al 12 de diciembre. El reconocimiento irá acompañado de un ciclo de doce cortometrajes que acercará al público su forma de mirar la vida cotidiana.

Junto al homenaje, la programación fuera de concurso ofrecerá cine para compartir en familia, cuatro historias de nuevas realizadoras españolas en Fantásticas y una sesión dedicada a la salud mental. Las colaboraciones con otros festivales e instituciones completarán estas propuestas con películas de distintos países europeos.

UN RECORRIDO POR EL CINE DE LAILA PAKALNIŅA. El cine Amor acogerá entre el lunes 7 y el jueves 10 de diciembre cuatro sesiones dedicadas a la cineasta, con obras realizadas entre 1994 y 2020.

Pakalniņa se dio a conocer internacionalmente en 1996, cuando sus cortos The ferry y The mail recibieron el premio de la crítica internacional en Cannes. Desde entonces, sus películas han pasado por festivales como Venecia y Berlín. Su cine encuentra historias en lugares y personas que suelen pasar desapercibidos: una barca que cruza un río, el reparto del correo en un pueblo o la vida de una aldea alrededor de un viejo roble. Con atención a los gestos y sentido del humor, invita a descubrir lo que ocurre en esos escenarios cotidianos.

En Aguilar podrán verse documentales como The ferry y The oak, las obras de ficción agrupadas en la sesión A través del espejo y trabajos más recientes como The first bridge.

CINE PARA COMPARTIR EN FAMILIA. Los espectadores más pequeños tendrán una cita con el universo de Elena Walf el sábado 5 de diciembre, a las 12:30, en el Cine Amor. El pase reunirá trece piezas breves de la animadora rusa y forma parte de la colaboración con el Festival de Gijón. La programación infantil contará también con ocho cortometrajes de Francia, Suiza, Noruega y Eslovenia, seleccionados con el festival de Clermont-Ferrand y previstos para el lunes 7 de diciembre.

LA SALUD MENTAL, A TRAVÉS DE LA ANIMACIÓN. La sesión dedicada a la salud mental reunirá cinco cortometrajes de animación, con una destacada presencia de creadoras. Entre ellos, Au cœur des nuages, de Joséphine Levy, sigue a una joven con TDAH que intenta orientarse entre pensamientos que se atropellan y tareas que se convierten en pequeñas aventuras. Por su parte, Porque hoje é sábado, de Alice Eça Guimarães, retrata a una mujer atrapada entre las obligaciones domésticas y el deseo de escapar. Son dos ejemplos de una selección que propone distintas formas de acercarse a la salud mental a través del cine.

La selección incluye Dollhouse elephant, de Jenny Jokela (Finlandia); Au cœur des nuages, de Joséphine Levy (Francia); La tête en champ de bataille, de Anaë Bilodeau y Louis-Pierre Cossette (Canadá); Porque hoje é sábado, de Alice Eça Guimarães (Portugal y Francia), y To Bloom again, de Natálie Durchánková (Chequia).

CUATRO HISTORIAS PARA DESCUBRIR FANTÁSTICAS. Las nuevas realizadoras españolas tendrán su espacio en Fantásticas, el apartado que toma el relevo de Emergentes y que este año se centra en el cine fantástico. Sus cuatro cortometrajes se proyectarán el viernes 4, a las 22:00, después de la ceremonia inaugural.

Lo que falta, ópera prima de Sara Bermejo, sigue a una mujer entre las heridas del pasado y la posibilidad de reencontrarse con un antiguo amor. La Maleza, trabajo de fin de grado de Martina Rodríguez en la ESCAC, sitúa un suceso trágico en el medio rural. En Fantasy land, Aitana Ahrens propone el encuentro de dos mujeres en un lugar misterioso. La casa de enfrente, de Anna Gil, lleva a dos jóvenes hermanos a Londres para vivir con unos familiares a los que apenas conocen.

NEXOS CON EL CINE EUROPEO. Nexos reúne las sesiones organizadas con otros festivales e instituciones. Dentro de este apartado, el Foco Finlandia, preparado con el festival de Tampere, ofrecerá nueve películas en dos sesiones: cuatro ficciones, tres documentales y dos trabajos experimentales.

La colaboración con el Festival de Gijón acercará a Aguilar una sesión de animación portuguesa con obras de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves realizadas entre 2013 y 2024.

El British Council traerá una selección de cortometrajes británicos nominados a los premios BAFTA, mientras que German Films colaborará con una sesión de seis obras alemanas rodadas en los dos últimos años.

UN FESTIVAL CON EL RESPALDO DE SUS COLABORADORES. El Aguilar Film Festival está organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, a través de la Concejalía de Cultura, y cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Veolia, Eurostyle Systems y Grupo Vicauto.