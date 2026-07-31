La Junta refuerza la colaboración con el sector agrario y agroalimentario y respalda nuevos proyectos industriales vinculados a las oleaginosas en Palencia

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha visitado las oficinas de ASAJA Palencia y las instalaciones de la planta de Iberolea en Paredes de Nava (Palencia), dos encuentros que reflejan el compromiso de la Junta de Castilla y León con el diálogo permanente con el sector y con el apoyo a las iniciativas empresariales que contribuyen a fortalecer la competitividad de la agricultura y la industria agroalimentaria de la Comunidad.

Durante su visita a las oficinas de ASAJA Palencia, el consejero ha mantenido un encuentro con los responsables de la organización profesional agraria en esta provincia y se ha interesado por el trabajo que desarrollan los técnicos en una época de especial intensidad para el campo, marcada por el seguimiento de las explotaciones y el asesoramiento continuo a agricultores y ganaderos.

Pino ha puesto en valor la importante labor que desempeñan las organizaciones profesionales agrarias como cauce de interlocución entre el sector y la Administración autonómica, destacando que constituyen un instrumento esencial para trasladar las necesidades reales del campo y contribuir al diseño de políticas públicas adaptadas a la realidad de agricultores y ganaderos.

En este sentido, ha reiterado la voluntad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de mantener una política de escucha activa y de incorporar las propuestas planteadas por las organizaciones agrarias a la acción de Gobierno, con el objetivo de seguir impulsando medidas que mejoren la competitividad, la rentabilidad y el futuro del sector primario de Castilla y León.

Durante la reunión, los representantes de ASAJA Palencia han trasladado al consejero las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos de la provincia, entre las que destacan el descenso de la cosecha registrado esta campaña, el incremento de los costes de producción, los daños ocasionados por la fauna silvestre y otros retos que afectan actualmente a la actividad agraria y ganadera.

Refinería de aceite de oliva con capacidad para 100.000 toneladas anuales

Posteriormente, Joaquín Antonio Pino, se ha desplazado a Paredes de Nava para conocer el estado de ejecución de las instalaciones del Grupo Ibereólica e Iberolea, un proyecto empresarial que se encuentra en un avanzado proceso de construcción y en el que ya se están realizando las primeras pruebas de refinado de aceite de oliva.

Grupo Ibereólica e Iberolea ha presentado a la Junta de Castilla y León sus proyectos en la Comunidad, encabezados por los 185 millones de euros del complejo de Paredes de Nava. La refinería de aceite de oliva 'Cero Emisiones Netas', con capacidad para 100.000 toneladas anuales, arrancará en septiembre de 2026 y el complejo generará 120 empleos directos en su fase de explotación.

La nueva planta contará con instalaciones para la extracción, refinado y embotellado de aceite de oliva y de semillas de girasol y colza, un proyecto que pretende convertirse en un motor de dinamización económica para la comarca mediante el impulso del cultivo de oleaginosas, principalmente girasol y colza.

Durante la visita, el titular de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha destacado que esta iniciativa "es un ejemplo del potencial de crecimiento que tiene el sector agrario y agroalimentario de Castilla y León y representa una oportunidad para que los agricultores mejoren la rentabilidad de sus explotaciones, adaptando además la producción de cultivos a las necesidades y a la demanda de la industria agroalimentaria".

El consejero ha recordado que la protección medio ambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos son compatibles con el crecimiento económico y el desarrollo del sector agrario, y ha defendido una política ambiental orientada a apoyar la actividad productiva, impulsar la innovación y favorecer una producción cada vez más eficiente y limpia.

Asimismo, ha subrayado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental continuará apoyando todas aquellas iniciativas empresariales que contribuyan al desarrollo del territorio, fijen población, generen valor añadido a las producciones agrarias y permitan consolidar un sector agroalimentario cada vez más fuerte, innovador y competitivo, capaz de crear riqueza y empleo en el medio rural.

Joaquín Antonio Pino ha destacado el enorme potencial agrario de Castilla y León, una Comunidad que además de ser líder nacional en la producción de cereales, ocupa una posición de referencia en el cultivo de girasol y colza, dos producciones que se han consolidado en los últimos años como los principales cultivos industriales de la agricultura regional.

Ese liderazgo queda reflejado en las 417.661 hectáreas de girasol declaradas en la PAC 2026 y en las 31.392 hectáreas sembradas de colza, cifras que evidencian el elevado grado de especialización alcanzado por los agricultores de la Comunidad y las oportunidades de desarrollo que ofrece una industria transformadora capaz de aprovechar esta importante capacidad productiva.

Finalmente, Joaquín Antonio Pino ha destacado la ubicación estratégica del proyecto del Grupo Ibereólica e Iberolea, que permitirá reforzar el desarrollo económico de esta zona de la provincia de Palencia, consolidándose como un importante vector de dinamización económica y social para el territorio, y contribuirá al crecimiento del conjunto de Castilla y León mediante la generación de valor añadido en origen, la fijación de actividad industrial en el medio rural y la creación de empleo de calidad.