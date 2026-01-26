La Junta de Gobierno de la Diputación renueva el compromiso con la Diócesis palentina para mantener el Taller de Restauración de obras de arte

La Diputación reafirma su compromiso con la Diócesis y el rico patrimonio provincial a través del Taller de Restauración, que cumple ya su décimo segunda edición y en el que se han intervenido ya unas 470 obras de arte, procedentes de unas 160 localidades.

La renovación del convenio que se rubrica anualmente entre ambas partes ha recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, presidida por Ángeles Armisén.

El rico patrimonio que atesora la provincia merece atención y desde la institución provincial ha vuelto a quedar de manifiesto con la aprobación del documento que permite dar continuidad al Taller de Restauración de Bienes Muebles, ay que su-pone la inversión de 260.000 euros.

La Diputación mantiene la aportación del año pasado, que se elevó en 20.000 euros, y supone más del doble que lo aportado hace ocho años, para intentar cumplir varios objetivos, además de dar trabajo a personas profesionales en la materia en situación de desempleo, hace posible la recuperación de valiosas obras del patrimonio artístico provincial, que vuelven a sus lugares de origen y se convierten en un indudable atractivo para la contemplación por los amantes del arte y los turistas en general, y por tanto dan valor a nuestro medio rural.

El décimo segundo Taller de Restauración comenzará en febrero, impulsado por la Diputación y el Obispado, alianza ya consolidada encaminada a preservar el rico patrimonio artístico de la provincia que se va deteriorando a lo largo del tiempo y que por su valor merece cumplir el fin para el que fue creado, que se pueda legar a las generaciones venideras en las mejores condiciones posibles.

La inversión de la institución provincial permitirá, un año más, a la Diócesis con-tratar un equipo formado por doce restauradores titulados, de reconocida expe-riencia y capacitación profesional, con la condición de que se hallen inscritos en las listas del ECYL como demandantes de empleo, que trabajarán en las labores propias de la recuperación de obras de arte durante seis meses, en materia de pintura, escultura, textil y de orfebrería. La Diócesis ofrece las instalaciones para el desarrollo de las actividades en las dependencias del Seminario Menor “San Juan de Ávila”, ubicado en la carretera de León, en el barrio de Allende el Río de la capital y cuanta infraestructura se necesita para su normal funcionamiento.

Durante los seis meses de duración los doce profesionales intervendrán en las obras elegidas por la comisión conjunta, procedentes de las diferentes comarcas palentinas.

Ambas instituciones coinciden en la necesidad de mantener la riqueza de bienes muebles de la Diócesis de Palencia, generados y atesorados durante siglos, para que además de cumplir con los fines religiosos y litúrgicos para los que se crea-ron puedan servir de reclamo turístico, ejemplos del mejor arte sacro español.

UN TRABAJO IMPORTANTE DURANTE ONCE EDICIONES. La cifra de balance de los once años se cerró unas 470 piezas restauradas desde 2014, año en que comenzó este programa que fue pionero en la comunidad castellanoleonesa. Las obras procedían de unas 160 localidades, lo que pone de manifiesto que se ha tratado de dar cobertura a todo el territorio provincial, teniendo en cuenta las obras que aconsejen su tratamiento profesional, bien por razón de su importan-cia (calidad, autor, datación, etc.) o por el valor sentimental para los ciudadanos (patrona/patrón del pueblo, pieza que goza de especial devoción, etc.) o porque su estado de deterioro requiera una intervención de urgencia para evitar su pér-dida definitiva.

En estos diez años se han restaurado obras firmadas por grandes autores, tales como Gregorio Fernández, Alonso Berruguete, Manuel Álvarez, Alejo de Vahía, Alonso Portillo, Juan de Villoldo, Juan de Tejerina, Justo de Espinosa, Juan Ortiz, Maestro Benito, Antonius Stella, entre otros. Y en cuanto a las épocas, la mayoría de las obras estaban datadas en el siglo XVI, pero se han tratado algunas de si-glos anteriores, XIII, XIV y XV, y posteriores, de los siglos XVII y XVIII.