La Junta confirma que dos hembras de lince del Cerrato están en avanzado estado de gestación

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en el proyecto de reintroducción del lince ibérico con nuevas actuaciones desarrolladas en la provincia de Palencia. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asistido hoy a la suelta de nuevos ejemplares en el cercón de presuelta de Astudillo, en el marco de una iniciativa estratégica para la recuperación de esta especie emblemática en la Comunidad.

Durante el acto, se ha llevado a cabo la introducción de dos nuevos linces en el cercón de presuelta: Wilton, un macho procedente del centro de cría en cautividad de La Olivilla (Andalucía), y Wapa, una hembra llegada mediante traslocación gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía. Ambos ejemplares iniciarán en este espacio su fase de adaptación previa a la liberación definitiva en el medio natural.

Estas actuaciones se suman a las realizadas en los últimos días, en las que ya se han liberado cuatro ejemplares en 2026. Por un lado, Weep y Woofer, que protagonizaron la primera suelta en el cercón de Astudillo; y por otro, Whitney y Wendolin, introducidos en un segundo cercón de presuelta habilitado en una finca conveniada dentro del área de reintroducción.

El proyecto mantiene así el calendario previsto para este año, en el que está planificada la liberación de al menos 11 ejemplares. De ellos, ocho proceden del programa de cría en cautividad, uno ha sido cedido por la Junta de Andalucía y otros dos han sido incorporados recientemente mediante traslocación desde Castilla-La Mancha, reforzando la cooperación interautonómica en la conservación de la especie.

Balance de 2025

En 2025 se liberaron un total de 11 ejemplares en Castilla y León, procedentes tanto de centros de cría como de traslocaciones y del programa de gestión de excedentes reproductores. De estos, seis procedían de centros de cría, tres de traslocaciones desde Castilla-La Mancha y dos eran ejemplares que habían finalizado su etapa reproductora en cautividad.

El consejero ha subrayado los resultados positivos que está arrojando el proyecto en Castilla y León. Entre ellos, destaca la alta calidad del hábitat seleccionado, que ha favorecido una baja dispersión de los ejemplares liberados: solo uno de los once introducidos en 2025 no se ha fijado en el territorio, frente a una media habitual del 25 % en este tipo de programas.

Asimismo, el respaldo social al proyecto alcanza niveles cercanos al 95 %, según las encuestas realizadas durante el proceso participativo. Este apoyo se traduce también en la implicación del territorio, con más del 70 % de la superficie del área de reintroducción bajo acuerdos de gestión y la firma de siete convenios con propietarios de fincas y titulares de cotos de caza.

A estas acciones se suman importantes inversiones en la mejora del hábitat —con la instalación de bebederos y majanos—, medidas preventivas para reducir riesgos —como señalización, vallados o adecuación de gallineros— y el desarrollo de infraestructuras específicas, como cercones de presuelta y áreas de cuarentena.

Gracias al trabajo de seguimiento del equipo del proyecto (agentes medioambientales, personal de campo de Fundación Patrimonio Natural y de CBD Hábitat), todo apunta a que dos de las hembras liberadas en 2025 se encuentran preñadas y en un avanzado estado de gestación, esperando que se produzcan los partos en los próximos días. En todo caso, es necesario ser muy prudentes ya que al tratarse de hembras primerizas puede haber abortos previos a los partos, incluso pérdida de los cachorros tras los partos. En todo caso, este hecho pone de manifiesto la importancia de esta Comarca dentro de la estrategia de recuperación del lince en la península Ibérica con dos hembras territoriales ya en el área de reintroducción.

La tasa de supervivencia se sitúa en torno al 55 %, en línea con los valores habituales registrados en programas de reintroducción del lince ibérico en sus primeras fases. De este modo, hasta la fecha han fallecido cinco ejemplares (uno de ellos correspondiente con uno de los excedentes del programa de cría cuyos valores de supervivencia en el medio natural son muy bajos por la dificultad de adaptación al medio). Estas muertes se corresponden principalmente con atropellos en vías de comunicación, y uno de ellos ahogado en el Canal de Villalaco.

Es importante seguir trabajando en las medidas para la reducción de la mortalidad no natural, como los atropellos, esperando finalizar a lo largo de los meses de abril y mayo los vallados que la Junta tiene en construcción en las carreteras autonómicas P405 y 412, con una inversión superior al millón de euros

Educación ambiental

En paralelo, la Junta pondrá en marcha en los próximos días un programa de educación ambiental dirigido a centros escolares de la provincia de Palencia. Esta iniciativa contará con materiales didácticos y una exposición itinerante diseñados específicamente para divulgar la importancia del lince ibérico y fomentar la implicación social en su conservación.

Con estas actuaciones, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la biodiversidad y la recuperación de especies en peligro, consolidando al lince ibérico como uno de los principales referentes de conservación en la Comunidad.