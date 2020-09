Juan Cruz Pascual: “Corre peligro el futuro de las salas de conciertos y de todo el sector de eventos culturales”

El sector de la cultura y las salas de conciertos se concentraba esta tarde en Valladolid bajo la convocatoria de la plataforma “Alerta Roja”. A la cita acudían profesionales de nuestra provincia.

En declaraciones a Onda Cero, el promotor musical y propietario de la sala de Universonoro, Juan Cruz Pascual, afirma que las medidas impuestas al sector como consecuencia del coronavirus están provocando una “gran quiebra”.

El caso de las salas de conciertos, no comparten que no se pueda realizar eventos cuando, como ya pasó durante el verano con las actividades culturales, la aplicación de medidas sanitarias como el uso de mascarillas, geles y distancias de seguridad, han hecho que en los eventos culturales no se haya producido ningún contagio. En este sentido, denuncia "la incoherencia que es que se pueda acudir a un restaurante a comer pero no se pueda ir a una sala a disfrutar de un concierto". Pascual tiene claro que, de no permitir eventos culturales o proteger al sector como se ha hecho en otros países, “corre peligro el futuro de las salas de conciertos y de todo el sector de eventos culturales”.

Como medida reivindicativa, las salas de conciertos iluminan sus espacios con luz roja en muestra de apoyo a las reivindicaciones de "Alerta Roja".