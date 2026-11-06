José Ángel López, nuevo presidente de la Asociación de Vecinos de San Juanillo

La Asociación de Vecinos de San Juanillo ha celebrado este 5 de noviembre su Asamblea General, una cita en la que se ha aprobado el balance de gestión y económico correspondiente al ejercicio 2026 y se ha procedido a la renovación de su Junta Directiva. José Ángel López Gómez, de tan solo 19 años, ha sido elegido nuevo presidente de la entidad, tomando el relevo de Mario Martínez Acosta al frente de la asociación. Su nombramiento abre una nueva etapa que pretende dar continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años, reforzar la participación vecinal y seguir avanzando en la mejora de las condiciones de vida del barrio. La nueva Junta Directiva, ratificada por los asistentes a la Asamblea, queda constituida de la siguiente manera: Presidente: José Ángel López Gómez. Vicepresidenta: M. ª del Carmen Gutiérrez Asensio. Secretaria: Belén Carrión Martínez. Tesorero: Sergio Hermana Muñoz. Vocales: José Ignacio Caballero, M. ª Ángeles González, José Manuel Ruiz, Rosario Zan, Víctor García, Isabel Pérez, Rafael Marcos, M. ª Ángeles Blasco , Mario Martínez, Mónica Lara Moreno, David González, Laura Padierna y Daniel Torres. Una asociación activa, con resultados y nuevos retos para el barrio Uno de los puntos destacados de la Asamblea ha sido la aprobación del informe de gestión de 2026, que refleja el crecimiento de la actividad de la asociación y el incremento de la participación vecinal. Especialmente significativo ha sido el impulso de las iniciativas de carácter social, que contribuyen a fortalecer las relaciones entre vecinos, fomentar la convivencia y mantener vivo el sentimiento de pertenencia a San Juanillo.

El informe también ha puesto en valor la labor reivindicativa desarrollada por la asociación a partir de las conclusiones y propuestas recogidas en su último informe urbanístico y medioambiental. Un trabajo que ya ha comenzado a traducirse en mejoras concretas para el barrio, como la reforma del aparcamiento de Campos Góticos, el reasfaltado de nuevas vías y la inclusión del nuevo acerado de la calle Los Álamos en el anterior plan municipal de acerado. Junto a estas actuaciones, la asociación mantiene sobre la mesa nuevas reivindicaciones. Entre ellas, ha solicitado que el próximo plan municipal de acerado contemple la ejecución de las aceras de la calle Los Robles, a la altura de la parroquia del barrio. Asimismo, continúa a la espera de que se den pasos definitivos para hacer realidad el proyecto del Parque Cubierto de Los Fresnos, una infraestructura especialmente demandada y de gran interés para los vecinos de la zona. En el apartado económico, la Asamblea ha aprobado un informe que refleja una evolución favorable de las cuentas y una mejora del remanente de la asociación. Los resultados confirman la estabilidad y solvencia financiera de la entidad, que ha mantenido una situación económica saneada y una capacidad de funcionamiento sostenible durante la última década. Una nueva etapa para seguir construyendo un San Juanillo vivo y para vivir La llegada de José Ángel López a la presidencia abre una nueva etapa que pretende combinar la continuidad del trabajo realizado por las anteriores juntas directivas con nuevas ideas, iniciativas y formas de participación. El proyecto presentado por el nuevo presidente apuesta por aprovechar lo mejor de un barrio diverso y plural: la experiencia y el conocimiento de quienes llevan más años trabajando por San Juanillo, junto a la energía, la implicación y la capacidad de renovación de las nuevas generaciones.

Entre los principales objetivos de esta nueva etapa se encuentran seguir dinamizando la vida social y cultural del barrio, impulsar nuevas actividades que favorezcan la participación y la convivencia, fortalecer la cohesión vecinal y mantener una interlocución activa con las administraciones públicas para reclamar las inversiones, infraestructuras y servicios de calidad que San Juanillo necesita. La nueva Junta Directiva quiere, además, dar continuidad a la labor reivindicativa de la asociación, haciendo seguimiento de los compromisos y actuaciones pendientes, defendiendo las necesidades de los vecinos y trabajando para conseguir un entorno urbano cada vez más cuidado, accesible y adaptado a las necesidades de todas las generaciones. Uno de los aspectos más destacados de esta renovación es la apuesta por la incorporación de nuevas generaciones al movimiento vecinal, una realidad que queda especialmente reflejada en la elección de José Ángel López o Sergio Hermana, que con tan solo 19 años asumen la presidencia y tesorería de la asociación. Su nombramiento junto al de otros jóvenes vocales de entre 20 y 34 años, simboliza la importancia de abrir espacios de responsabilidad y participación a los jóvenes, incorporando nuevas perspectivas, inquietudes e ideas a un movimiento vecinal que necesita renovarse para garantizar su continuidad y afrontar los retos del futuro. La nueva dirección considera fundamental que el movimiento vecinal sea un espacio compartido por todas las generaciones, en el que la experiencia de quienes han construido y defendido el barrio durante décadas se encuentre con las inquietudes y el impulso de quienes están llamados a recoger ese testigo. Con esta renovación, la Asociación de Vecinos de San Juanillo reafirma su compromiso de seguir siendo una entidad abierta, participativa y reivindicativa, trabajando por los intereses de todos los vecinos y afrontando los nuevos retos con ilusión y responsabilidad.