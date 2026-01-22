IU-Podemos presenta una moción para mejorar la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Palencia

IU-Podemos ha registrado, de cara a la celebración del pleno municipal ordinario de este mes, una moción en la que solicitan modificar el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Palencia.

Desde Izquierda Unida-Podemos señalan que han tenido conocimiento en varias ocasiones de personas que han pretendido hacer uso de su derecho a la palabra en el pleno municipal para trasladar a los representantes públicos alguna cuestión y que sus peticiones han sido rechazadas. Rodrigo San Martín, concejal y portavoz del grupo municipal, mencionan que “en la actualidad, tal y como está regulado el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Palencia, únicamente corresponde a la alcaldía autorizar o rechazar las peticiones de palabra de la gente de forma totalmente discrecional, lo que compromete el correcto ejercicio del derecho a la participación ciudadana de las palentinas y palentinos en ocasiones”. Además, hace referencia a que “ni siquiera se informa a los grupos políticos de las solicitudes de palabra que se hayan realizado para participar en los plenos, algo que desde Izquierda Unida-Podemos creemos que resta transparencia en el funcionamiento de la corporación local”.

Es por ello que Izquierda Unida-Podemos ha registrado una moción para modificar el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento, con objeto de acuerdo con el contenido de dicha moción, “de establecer una fórmula más democrática y transparente que reduzca la discrecionalidad de la alcaldía con respecto al ejercicio del derecho a la participación ciudadana, consistente en que la información sobre la petición de palabra en el pleno se ponga en conocimiento de todos los grupos políticos en la junta de portavoces y en que la autorización o denegación de la palabra no se decida de manera exclusiva y discrecional por la alcaldía sino a través de una votación democrática entre los/as representantes de los grupos políticos”.