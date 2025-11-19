Isabel Nieto García, nueva coordinadora local de IU Palencia

El pasado lunes, 17 de noviembre, se ratificó la nueva colegiada local de Izquierda Unida, un hito significativo para la organización en la capital palentina. Un nuevo equipo en el que se confirmó la designación de Isabel Nieto García como nueva coordinadora local de Izquierda Unida en la ciudad.

Nieto, militante activa desde el año 2020, aporta una amplia experiencia organizativa, habiendo formado parte de dos coordinadoras provinciales: primero bajo la dirección de Juan Antonio Pérez Aragón y, en la actualidad, en la liderada por David López Carazo.

Nacida y criada en Palencia capital, Isabel Nieto es diplomada en Empresa y Actividades Turísticas. Ha desarrollado más de una década de su carrera profesional en el sector turístico, lo que le ha proporcionado una visión cercana a las necesidades y potencialidades de la ciudad. Durante los últimos diez años, ha trabajado como Auxiliar de Colectividades en el Centro Asistencial San Juan de Dios, implicándose activamente en el ámbito social y sanitario.

Con la ratificación de este nuevo equipo y el liderazgo de Isabel Nieto, Izquierda Unida refuerza su compromiso con los valores de justicia social y participación ciudadana, y afronta nuevos retos en la construcción de una alternativa progresista en la ciudad.