Investigado tras agredir a un joven en Alar del Rey

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un joven de 16 años y nacionalidad española, como supuesto autor de un delito de lesiones, tras agredir a otro joven durante las fiestas patronales de la localidad de Alar del Rey. Los hechos se produjeron en torno a las 08:00 horas del pasado sábado 23 de agosto, cuando la víctima abandonaba el recinto donde se había organizado una verbena por las fiestas de la localidad.

Fue entonces cuando, de forma sorpresiva, recibió un fuerte puñetazo en el rostro que le ocasionó la pérdida parcial de dos piezas dentales. Tras interponer la correspondiente denuncia y recopilar información de los testigos, la Guardia Civil pudo identificar al autor de la agresión, resultando ser este un menor, por lo que las diligencias instruidas fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Palencia.