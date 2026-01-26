Sucesos

Incautados cerca de 1000 productos caducados en un bazar de Palencia

La fecha de caducidad de alguno de los artículos era del año 2019.

La Guardia Civil de Palencia, tras la realización de una inspección en un bazar de la capital palentina, ha incautado 975 productos con fecha de caducidad expirada. Todos esos artículos estaban expuestos y a la venta, pudiendo ocasionar un grave riesgo para la salud de los consumidores, ya que muchos de ellos son productos de uso diario, como toallitas de higiene íntimas, toallitas desmaquillantes, toallitas de bebé, alcohol antiséptico, agua oxigenada, desodorantes, gel de baño, crema de peinado y gel fijador. Tras el recuento y retirada de dichos productos se procedió a su precinto, quedando a disposición de la autoridad competente.

