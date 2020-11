Illa pide "un tiempo suficiente" antes de adoptar el confinamiento domiciliario

(ICAL) El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró hoy que el Gobierno no contempla por ahora el confinamiento domiciliario e insistió en la necesidad de ser “estrictos” en la evaluación de las medidas adoptadas para reducir la incidencia de la pandemia por el COVID-19. En esta línea, reclamó dar “un tiempo suficiente” de entre dos y tres semanas “de acuerdo a la experiencia que tenemos” para valorar que las medidas adoptadas en los últimos días producen sus efectos y antes de tomar otras nuevas.

“Hay que dar un plazo de tiempo para las medidas, no podemos tomar medidas nuevas sin esperar a los efectos de las tomadas el domingo. No estaríamos actuando con rigor si no esperásemos a los tiempos recomendados por los expertos” declaró el ministro, quien se refirió a las medidas “contundentes” tomadas en muchos casos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud entre el Gobierno y las comunidades autónomas, Illa recordó que se han adoptado “muchas actuaciones” para controlar la pandemia y ahora requieren “del tiempo para ir viendo el resultado”. De hecho, avanzó que en algunas comunidades, donde ya hace semanas que se tomaron medidas, se ha apreciado una “estabilización” de la pandemia.

El ministro incidió en que, tras la adopción de medidas que se están tomando “en base a indicadores” hay que evaluar “con rigor” el resultado, para lo que recalcó la necesidad de “darse un plazo de entre dos y tres semanas”, dijo. “Hay acciones comunes que se están tomando, otras más específicas donde todavía hay margen y no ha habido discusión respecto al confinamiento domiciliario”, ratificó.

Durante la reunión, el ministro propuso, algo que aseveró que ha sido aceptado por las comunidades, que “con carácter general” las medidas tengan “como mínimo una duración de siete días consecutivos”. En el caso contrario, se discubirá bilateralmente con el territorio y si afectan al resto de territorios, serán abordadas por el Consejo Interterritorial de Salud.

“La situación de la pandemia sigue siendo preocupante”, puso de relieve Illa, quien cifró en 567 los casos por cada 100.000 habitantes como incidencia actual media en España, con diferencias “importantes” entre comunidades, ya que en Canarias la situación es “muy buena” y en otros territorios autonómicos se requieren actuaciones “más contundentes”.

Sobre el toque de queda, que a partir del próximo lunes decidirán mantener o no las propias comunidades autónomas, Illa puntualizó que algunas ya han trasladado su intención de mantener esta medida mientras que otras no se pronunciaron al respecto. Además, el ministro de Sanidad expresó su “confianza” en que, una vez que sean las comunidades quienes tengan la potestad para restringir la movilidad nocturna, actuarán “con el rigor que lo están haciendo”.