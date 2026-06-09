Fallece un ciclista de 77 años que realizaba el Camino de Santiago tras colisionar con un turismo en Melgar de Yuso

(ICAL) Un ciclista, de 77 años de edad, vecino de Valencia y que se encontraba realizando el Camino de Santiago, falleció hoy tras verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Melgar de Yuso (Palencia).

Según informaron a Ical fuentes de la subdelegación del Gobierno en Palencia, el siniestro se produjo a las 14.15 horas en el kilómetro 11 de la carretera PP-4311 y consistió en una colisión entre un turismo y una bicicleta. El vehículo era conducido por una mujer de 76 años, única ocupante del coche. Como consecuencia del impacto, el ciclista perdió la vida.

Las primeras investigaciones apuntan a una posible infracción de la prioridad de paso por parte del ciclista en una intersección regulada mediante señal de STOP, aunque la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Los agentes continúan instruyendo las correspondientes diligencias.