La cultura palentina se une para defender al sector

Más de 250 personas y colectivos relacionados con la cultura de nuestra provincia han firmado un comunicado en el que hacen un llamamiento a las instituciones locales y regionales para que, entre otras medidas, se mantengan los presupuestos destinados a cultura durante este año, se elabore un plan de reactivación e impulsar la creación de una mesa de trabajo intersectorial entre las administraciones y las personas profesionales de la cultura palentina donde puedan estar representadas todas y cada una de las manifestaciones artísticas con el objetivo de elaborar nuevos programas para nuevos tiempos.

Aquí les dejamos el manifiesto:

MANIFIESTO EN FAVOR DE LA CULTURA PALENTINA

¿Te has parado a pensar que ocurriría si por un día en tu vida se apagase la luz cultural?. Si no hubiera música, cine, ni teatro, tampoco museos, ni pudieras acceder a las bibliotecas… Nos dirigimos mediante estas líneas a la opinión pública en general y a las diversas instituciones públicas y/o privadas implicadas en el sector cultural de nuestra capital y provincia de Palencia. Considerando la cultura como guía y elemento indispensable para el desarrollo de la sociedad y en vistas al momento crítico que vive el sector, el cual se ha visto afectado gravemente por esta pandemia, queremos invitar a la reflexión con este comunicado: Las personas abajo firmantes representamos a profesionales, creadoras, técnicas, empresas, productoras, promotoras, distribuidoras, editoras, gestoras culturales, espacios de exhibición dentro del ámbito público y privado de las Artes Escénicas (Teatro, Danza, Circo, Mágia y Músicas), las Plásticas, las Visuales, las Gráficas, las Letras, la Artesanía, la Educación Artística, la Tradición, el Folclore y la Conservación de Patrimonios de la Cultura en nuestra provincia. En definitiva, toda la expresión de la Cultura palentina en vivo. Un campo que aporta a esta tierra identidad, conocimiento, creatividad, acompañamiento formativo y prosperidad.

El cierre forzoso de espacios y la paralización de programas culturales derivados de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, ha conllevado a situaciones poliédricas y por ende múltiples efectos en la actividad social, económica y empresarial de este sector, agravando aún más, la fragilidad estructural que como consecuencia de las carencias heredadas, lo han convertido en uno de los más volátiles y desprotegidos.

Tenemos el pleno convencimiento de que en el contexto actual no hay lugar para la inacción, las tibiezas y la lentitud, pues esto nos abocaría a la destrucción total del tejido cultural de Palencia, y es que si no se toman medidas por parte de todos los agentes implicados -públicos y privados- el daño será irreversible

Creemos que las soluciones pasan porque desde el ámbito público y/o privado exista un compromiso, a corto, medio y largo plazo, ya que la situación actual necesita más que nunca una acción conjunta de todas las administraciones. Es imperativo que los principios de coordinación, cooperación y colaboración interadministrativa sean una realidad que nos permita afrontar esta crisis de forma unida.

Ante esta situación instamos a nuestras Instituciones Locales y Regionales a considerar con urgencia las siguientes propuestas:

1. Mantener los presupuestos destinados a los programas hasta ahora planificados para este año 2020 y proceder a una revisión con todos las personas implicadas en ellos para su posible aplazamiento y modificación, reestructuración y viabilidad atendiendo a criterios de seguridad sanitaria, atención de los públicos y sostenibilidad de los proyectos.

2. Abordar un compromiso conjunto desde las instituciones para la pervivencia del tejido cultural de nuestra tierra, estableciendo un plan de reactivación que a corto y medio plazo proteja e impulse los presupuestos destinados a la actividad cultural tanto en la capital como en la provincia. No debemos olvidar que nuestros pueblos son la seña de identidad de nuestro territorio, y la práctica cultural en ellos fomenta el acceso y la igualdad de oportunidades.

3. Establecer con urgencia por parte de la administración una propuesta conjunta con los y las profesionales del sector, que disponga protocolos de actuación en cada una de las actividades y espacios culturales consensuados por ambas partes. De forma que las soluciones no estigmaticen, sino que se desarrollen en positivo y garanticen la asistencia con normalidad a la vida cultural.

4. Impulsar la creación de una mesa de trabajo intersectorial entre las administraciones y las personas profesionales de la cultura palentina donde puedan estar representadas todas y cada una de las manifestaciones artísticas con el objetivo de elaborar nuevos programas para nuevos tiempos.

Las personas y entidades que firmamos este documento vivimos y amamos esta tierra, la defendemos, la cuidamos, la diferenciamos, la impulsamos generando desde la Cultura procesos transformadores que nos hagan avanzar como espacio de convivencia especial y único. Por ello invitamos a nuestras Administraciones más cercanas a progresar juntos y a sostener un proceso en el que el hecho Cultural sea una realidad que referencia a Palencia.

#PalenciaCultura Adhesiones hasta el 28 de Mayo del 2020:

